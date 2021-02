North American Maiden Winners Feb. 5

Bernardini–J. Quirk by Unbridled’s Song; LADY MYSTIFY, f, 3, SA, Msw, 2-5, 1m, 1:39 . B-Scott Dilworth & Evan Dilworth (KY.). $120,000 ’19 OBSOCT; $325,000 2020 OBSSPR.

California Chrome–Senorita Corredora by El Corredor; JEWEL AZUL, f, 3, OP, Mcl 10000, 2-5, 1 1/16m, 1:47 4/5. B-Elm Racing, LLC (KY.).

Court Vision–I Am Jane Dough by My Golden Song; ROSIE JANE, f, 3, HOU, Msw, 2-4, 6f, 1:13 3/5. B-Rose Mary Chandler (TX.).

Creative Cause–Cruisin’nthebridle by Unbridled’s Song; CAUSE I SAID, f, 3, PEN, Mcl 25000, 2-5, 5 1/2f, 1:07 4/5. B-Smart Angle, LLP, C Biscuit Racing, CJB Holdings & Jeff Bozel (PA.).

Declan’s Warrior–The Basket Weaver by Ride the Storm; CHARM WEAVER, f, 3, CT, Mcl 12500, 2-4, 4 1/2f, :54 1/5. B-Richard P Harris (WV.).

Eddington–Pogonip by Street Sense; SLEW OF FASHION, f, 3, GG, Mcl 12500, 2-5, 5 1/2f, 1:05 2/5. B-C-Punch Ranch Inc. (CA.). $1,000 ’19 CTNAUG.

English Channel–Gutierez Girl by Artie Schiller; SARA MIA, f, 3, GP, Mcl 16000, 2-5, 1 1/16mT, 1:42 4/5. B-Mt. Joy Stables Inc (KY.). $1,000 ’18 KEENOV.

Exaggerator–Echo Harbor by Boston Harbor; STRETCH THE TRUTH, g, 3, LRL, Mcl 25000, 2-5, 5 1/2f, 1:05 . B-Woodford Thoroughbreds (KY.). $14,000 ’19 OBSJAN; $12,000 ’19 OBSOCT; $18,000 2020 OBSSPR. *1/2 to Western Smoke(G3$269,725) *1/2 to One Lucky Dane($292,400).

Fast Anna–Love This Kitty by Not for Love; ONE FAST CAT, c, 3, TP, Msw, 2-4, 6 1/2f, 1:16 2/5. B-Three Chimneys Farm, LLC (KY.). $145,000 ’19 KEESEP.

Flashstorm–First Penny by Talk Is Money; CENTAVO, c, 3, AQU, Mcl 25000, 2-5, 1m, 1:38 2/5. B-Dianette Rivas & Amanda Laderer (FL.).

James Street–Blue Blizzard by Marino Marini; JIMMY BLUE JEANS, g, 3, GG, Msw, 2-5, 1m, 1:39 4/5. B-Perry Bruno & John Gezon (CA.).

Magician (IRE)–Scorned by Holy Bull; MAD TABBY, f, 3, FG, Mcl 12500, 2-5, 1m, 1:42 1/5. B-Dream Walkin Farms Inc (KY.).

Mineshaft–Magic Madison by Ghostly Minister; MINESHAFT MAGIC, f, 3, LRL, Mcl 16000, 2-5, 1m, 1:41 1/5. B-Aschinger Bloodstock Holdings, LLC (KY.). $22,000 ’19 FTKJUL; $12,000 2020 OBSSPR.

Paynter–I Have a Price by Successful Appeal; APPRAISAL, c, 3, OP, Mcl 30000, 2-5, 6f, 1:11 3/5. B-Stonehaven Steadings (KY.). $38,000 ’19 KEESEP; $55,000 2020 OBSSPR.

Smiling Tiger–Trust Nothing by The Cliff’s Edge; TIGER ON THE PROWL, g, 3, GG, Mcl 8000, 2-5, 1m, 1:41 3/5. B-Dr. Rodney Orr (WA.).

Street Boss–Speights’ Colony by Speightstown; WHO TOOK THE MONEY, g, 3, FG, Msw, 2-5, 6f, 1:11 1/5. B-Allied Racing Stable, LLC (LA.).

Street Sense–Empress Maker by Empire Maker; SENSEMAKER, g, 3, SA, Mcl 50000, 2-5, 6fT, 1:10 1/5. B-Bonne Chance Farm, LLC (KY.). $125,000 ’19 KEESEP.

Tamarkuz–One for You by Dayjur; KARTANO, g, 3, GP, Mcl 25000, 2-5, 1mT, 1:36 . B-Coal Creek Farm (KY.). $37,000 ’19 FTKJUL.

The Factor–Light Bringer by Northern Afleet; BERHANU, g, 3, GP, Mcl 12500, 2-5, 5 1/2f, 1:05 4/5. B-Vegso Racing Stable (FL.).

Tiznow–West Coast Belle (G2), by Tapit; MS V TIME, f, 3, GP, Mcl 35000, 2-5, 6f, 1:12 2/5. B-Gary & Mary West Stables, Inc. (KY.). $160,000 ’19 KEESEP.

Union Rags–Dancing Alone by Kingmambo; BENIAH, c, 3, FG, Mcl 50000, 2-5, a1 1/16mT, 1:50 2/5. B-Peter E. Blum Thoroughbreds, LLC (KY.). $125,000 ’19 KEESEP. *1/2 to Dancing Solo (G3).

Unionize–Bandon Beauty by Monsajem; BANDON BRIDGE, f, 3, GG, Mcl 12500, 2-5, 5 1/2f, 1:05 1/5. B-Patrick Brogan & Francis OLeary (CA.).

Vancouver (AUS)–Sparkling Stream by Forest Camp; VAN, c, 3, TAM, Mcl 32000, 2-5, 1 1/16mT, 1:44 1/5. B-Steven Bush Trust & Westwind Farms (KY.).

Violence–Lady Pecan by Concerto; J C’S CHAMP, c, 3, TP, Mcl 30000, 2-5, 6f, 1:10 3/5. B-Meritage LLC & Angelo Ferro (KY.).

Central Banker–Bee in a Bonnet by Precise End; BANK STING, f, 4, AQU, Msw, 2-5, 7f, 1:26 2/5. B-McMahon of Saratoga Thoroughbreds, LLC (NY.).

Currency Swap–Holy Angel by Chapel Royal; TITHED, g, 4, TAM, Mcl 10000, 2-5, 5 1/2f, 1:03 4/5. B-Adam Parker & Suzette Parker (FL.). $2,000 ’18 OBSJAN; $1,000 2019 OBSJUN.

Gemologist–Paradise Princess by Forest Danger; AMBER PARADISE, f, 4, TAM, Msw, 2-5, 1mT, 1:36 4/5. B-Fred W. Hertrich III & John D. Fielding (KY.). $14,000 ’17 KEENOV.

Kodiac (GB)–Hazium (IRE) by In the Wings (GB); LADY TIMMY HO (IRE), f, 4, SA, Msw, 2-5, 1mT, 1:35 4/5. B-Peter & Sarah Fortune (IRE.). 50,000gns ’17 TATDEC. *Full to Coulsty (IRE) (G3$308,894).

Maclean’s Music–What Lola Wants (MSP$309,598), by Don’t Get Mad; LOVELY LOLITA, f, 4, HOU, Mcl 5000, 2-4, 5 1/2f, 1:07 . B-Catherine Lokey & Marguerite Lokey (OK.).

Shackleford–Yard Art by Lasting Approval; MARIPOSA D’ORO, f, 4, FG, Mcl 12500, 2-5, 5 1/2f, 1:06 . B-Glencrest Farm LLC (KY.). $50,000 ’18 KEESEP.

Super Ninety Nine–Tejano Sea by Sea of Secrets; WALK IT OUT NANNY, f, 4, LRL, Mcl 10000, 2-5, 1m, 1:40 1/5. B-David Baxter (MD.). $10,000 ’18 FTMOCT. *1/2 to In Arrears (SP$287,735).

Emcee–Toot Z Roll by Catienus; TARA’S Z VA, m, 5, CT, Mcl 5000, 2-4, 4 1/2f, :55 1/5. B-Joseph L. Maloney (PA.).

Get Stormy–Gattinara by Raffie’s Majesty; VITANZA, m, 5, AQU, Mcl 25000, 2-5, 6f, 1:13 1/5. B-Song Hill Thoroughbreds LLC (NY.).