North American Non-Graded Stakes Results Feb. 13

COLONEL POWER S., FG, $100,000, 4YO/UP, 5 1/2F, 2-13.

3—

JUST MIGHT, g, 5, Justin Phillip–Dynamite Babe, by Dynameaux. O-Griffon Farms and Lovell, Michelle, B-Griffon Farms & Michelle Lovell (KY), T-Michelle Lovell, J-Colby J. Hernandez, $63,000.

4—

Extravagant Kid, h, 8, Kiss the Kid–Pretty Extravagant, by With Distinction. O-DARRS, Inc, B-Vicino Racing Stable (FL), $20,000.

9—

Went West, c, 4, Union Rags–Spectacular Sky, by Sky Mesa. ($195,000 ’18 FTKOCT; $125,000 ’18 KEEJAN). O-Louie J Roussel III, B-Chappell Alpine Farm (KY), $10,000.

Also Ran: Manny Wah, Bango, Archidust.

Winning Time: 1:02 3/5 (ft)

Margins: 5, 3/4, 1HF.