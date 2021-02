North American Non-Graded Stakes Results Feb. 15

HOLLIE HUGHES S., AQU, $93,000, 4YO/UP, 6F, 2-15.

4—

MY BOY TATE, g, 7, Boys At Tosconova–Backslash, by Sharp Humor. O-Little Red Feather Racing and Nevin, Michelle, B-Michelle Nevin (NY), T-Michelle Nevin, J-Manuel Franco, $55,000.

2—

Big Engine, h, 6, Not for Love–Lady Bi Bi, by Lord Avie. ($80,000 ’16 FTNAUG). O-McCourt Racing, B-Tri County Stables (NY), $20,000.

1—

Tribecca, g, 7, Bustin Stones–Heck, by Heckle. ($10,000 ’15 FTMOCT). O-Ronald A Brown, B-Laurel Least & Joseph Lech (NY), $12,000.

Also Ran: Amundson.

Winning Time: 1:10 4/5 (ft)

Margins: 1 1/4, 3/4, 40HF.