North American Non-Graded Stakes Results Feb. 16

MARDI GRAS S., FG, $75,000, 4YO/UP, F/M, 5 1/2F, 2-16.

2—

ELLE Z, f, 4, City Zip–Court Appeal, by Candy Ride (ARG). ($7,000 ’18 KEESEP). O-M Bar O LLC, B-W S Farish & Lazy F Ranch (KY), T-Chris A. Hartman, J-Mitchell Murrill, $49,500.

1—

Into Mystic, m, 5, Into Mischief–Loveofalifetime, by Medaglia d’Oro. ($650,000 2018 OBSAPR). O-Coleman, George Chris and King, Brad, B-Runnymede Farm, Inc & Catesby W Clay Investment LLC (KY), $15,000.

7—

She’s My Gem, m, 5, Into Mischief–Our Unbridled Gem, by Unbridled’s Song. ($160,000 ’17 KEESEP). O-Dale F Taylor Racing, LLC, B-Don Mattox & Pam Mattox (KY), $7,500.

Also Ran: Misty Day.

Winning Time: 1:03 4/5 (ft)

Margins: 4, 1 3/4, 1 1/4.