North American Non-Graded Stakes Results Feb. 21

SPRING FEVER S., SA, $101,000, 4YO/UP, F/M, 6F, 2-21.

7—

BELLA VITA, f, 4, Bayern–Queenie Cat, by Storm Cat. ($75,000 ’18 FTKOCT; $400,000 2019 OBSAPR). O-Kaleem Shah, Inc, B-Hill ‘n’ Dale Equine Holdings, Inc (CA), T-Simon Callaghan, J-Flavien Prat, $60,000.

4—

She’s a Dime, m, 5, Eskendereya–Revealing, by Maria’s Mon. ($41,000 ’17 FTKOCT). O-R Chris Larsen, B-George Krikorian (CA), $20,000.

3—

Dr Wysong, m, 5, Cyclotron–Hi Ho Yodeler, by Swiss Yodeler. O-Sergio A Salguero, B-Todd Marshall & Andrew Molasky (CA), $12,000.

Also Ran: Cassie Belle, Hollywood Hills, Hotitude, Square Peggy.

Winning Time: 1:10 1/5 (ft)

Margins: 4HF, 1 3/4, 1HF.