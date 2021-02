North American Non-Graded Stakes Results Feb. 24

LIGHTNING CITY S., TAM, $90,750, 4YO/UP, F/M, 5FT, 2-24.

7—

MISS AURAMET, m, 5, Uncaptured–Hello Rosie, by Yes It’s True. ($42,000 ’17 OBSOCT; $135,000 2018 OBSAPR). O-Melin, David, Ellman, Leon and Plesa, Laurie, B-Marion G Montanari (FL), T-Edward Plesa, Jr., J-Roberto Alvarado, Jr., $60,000.

12—

Ode to Joy, m, 6, Artie Schiller–Preemptive Attack, by Smart Strike. O-Seltzer, Edward A and Anderson, Beverly S, B-Edward A Seltzer & Beverly Anderson (KY), $15,000.

6—

Sethamee Street, m, 5, Street Sense–Charged Cotton, by Dehere. O-Jerry Weiss, B-Brittlyn Inc (LA), $7,500.

Also Ran: Payntdembluesaway, The Great Kath, Jeanie B (GB), The Goddess Lyssa, Royal Collection, Lenzi’s Lucky Lady, Roman d’Oro, Bluefield, Weekend Fun.

Winning Time: :55 1/5 (fm)

Margins: HF, HF, 3/4.