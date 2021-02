North American Non-Graded Stakes Results Feb. 5

BAFFLE S., SA, $84,200, 3YO, 6 1/2FT, 2-5.

2—

EARLS ROCK (IRE), c, 3, Fascinating Rock (IRE)–Ajaadat (GB), by Shamardal. (8,000EUR ’19 GOFAUT). O-Anthony Fanticola, B-Newtown Anner Stud (IRE), T-Philip D’Amato, J-Flavien Prat, $49,320.

9—

Beer Can Man, c, 3, Can the Man–Cheesecake, by Dynaformer. O-Little Red Feather Racing and Sterling Stables, LLC, B-Ron Patterson (KY), $16,440.

4—

Mac Daddy Too, c, 3, Maclean’s Music–Valid Touche, by Stephen Got Even. ($52,000 ’19 FTMYRL). O-ERJ Racing, LLC, Train Wreck Al Racing Stables and Strauss, William, B-Heart Hill Farms LLC (PA), $9,864.

Also Ran: Harlan Estate, Sword Zorro (IRE), Commander Khai, Weston, Gator Shining, Exhalting.

Winning Time: 1:16 (fm)

Margins: 3/4, 3 1/4, 1 1/4.