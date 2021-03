North American Allowance Results March 10

MVR, 5TH, AOC, $31,200, 3YO/UP, 6F, 3-10.

8—

MIDNIGHT MIKEY, g, 6, Dark Kestrel–Buckler, by Concerto. O-Ruberto Racing Stable, Inc, B-Mr & Mrs Louis V Ruberto Jr (OH), T-Louis V. Ruberto, Jr., J-T. D. Houghton, $18,720.

7—

Play Ball, g, 6, Alcindor–Aftertheballisover, by Bernstein. O-Murillo AAA Racing, B-Thomas J Cinalli (OH), $6,240.

4—

Even Keeled, g, 7, Stephen Got Even–Schefflera, by Mutakddim. O-Edwin Mundo, B-Jeff Greenhill & Sherri Greenhill (OH), $3,120.