North American Allowance Results March 11

GP, 8TH, AOC, $45,000, 3YO, 1M, 3-11.

6—

PREVALENCE, c, 3, Medaglia d’Oro–Enrichment, by Ghostzapper. O-Godolphin, LLC, B-Godolphin (KY), T-Brendan P. Walsh, J-Tyler Gaffalione, $27,000.

1—

Southern Passage, c, 3, Super Saver–Almudena (PER), by Silver Planet (ARG). ($47,000 ’19 KEESEP). O-Robert J Baron, B-William Saba & WinStar Farm, LLC (KY), $9,900.

5—

Tio Magico, c, 3, Uncle Mo–Magic Broomstick, by More Than Ready. O-Sam-Son Farm, B-Sam-Son Farm (ON), $4,950.