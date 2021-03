North American Allowance Results March 14

PRX, 7TH, AOC, $41,500, 3YO, F, 6 1/2F, 3-17.

1—

LOVE IN HER EYES, f, 3, Not This Time–Miss Ide, by Ide. ($4,500 ’19 OBSOCT). O-Graffeo, Joseph F, Del Toro, Eric Nikolaus and Johnson, Troy, B-China Horse Club International Limited (KY), T-Jamie Ness, J-Jaime Rodriguez, $24,600.

7—

Beautiful Grace, f, 3, Dominus–Skinner Box, by Freud. ($14,000 ’19 KEESEP). O-Morris E Kernan, Jr, B-Spendthrift Farm, LLC (KY), $8,200.

6—

Dauntless Gal, f, 3, Will Take Charge–Indian Gracey, by Indian Ocean. ($23,000 ’19 KEESEP). O-Establo G and G, B-Gary Broad (KY), $4,510.