North American Allowance Results March 16

DED, 2ND, AOC, $41,000, 3YO, 7 1/2F, 3-16.

4—

HOLD TIGHT, c, 3, Candy Ride (ARG)–Securely, by Uncle Mo. ($105,000 ’19 KEESEP; $120,000 2020 OBSSPR). O-BCWT Ltd, B-Audley Farm Equine LLC (KY), T-Thomas M. Amoss, J-Timothy Thornton, $24,600.

1—

Underdog, c, 3, Majestic City–Full of Gut, by Full Mandate. ($25,000 2020 OBSSUM). O-Norman, Mark and Norman Stables LLC, B-Barry R Ostrager (NY), $8,200.

3—

Two Worlds, c, 3, Tapiture–Chiloe, by Awesome Again. ($45,000 ’19 KEESEP; $50,000 2020 OBSSPR). O-Maggi Moss, B-Winchell Thoroughbreds LLC (KY), $4,510.