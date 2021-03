North American Allowance Results March 20

GP, 9TH, AOC, $45,000, 4YO/UP, 1 1/16MT, 3-20.

10—

TIESTO, c, 4, Tiznow–Marquee Delivery, by Marquetry. ($100,000 ’17 FTKNOV; $600,000 2019 OBSAPR). O-NK Racing and LNJ Foxwoods, B-David Jacobs & Tiznow Syndicate (KY), T-William I. Mott, J-Junior Alvarado, $27,000.

9—

Mystic Lancelot, c, 4, Into Mischief–Roadbug, by Quality Road. ($340,000 ’18 KEESEP; $450,000 2019 FTMMAY). O-Alter’s Racing Stable, Inc and Hammer, Jack T, B-Mike G Rutherford (KY), $9,450.

7—

Advanced Strategy, c, 4, Karakontie (JPN)–Athehsa, by Big Brown. ($125,000 ’18 KEESEP). O-Lindy Farms, B-Gainesway Thoroughbreds Ltd (NY), $4,950.