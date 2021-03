North American Allowance Results March 26

AQU, 7TH, AOC, $82,000, 3YO, 6F, 3-26.

6—

THREE TWO ZONE, c, 3, Street Sense–Star Rating (IRE), by Dansili (GB). ($50,000 ’19 KEESEP; $20,000 2020 OBSSPR). O-Alonzo Racing, LLC, B-Don Alberto Corporation (KY), T-Marya K. Montoya, J-Kendrick Carmouche, $45,100.

4—

Johnny Sack, g, 3, Mosler–Kiss the Diva, by Pulpit. ($50,000 ’19 FTKOCT). O-Englehart, Jesse J, Allen, Jacob C, Englehart Management LLC and Englehart, Jeremiah C, B-Barak Farm (MD), $16,400.

3—

Return the Ring, c, 3, Speightster–Fancy Diamond, by Eastern Echo. ($25,000 ’19 FTMYRL; $130,000 2020 FTMTYO). O-Iris Smith Stable, LLC, B-Mr & Mrs Charles McGinnes (MD), $9,840.