North American Allowance Results March 28

SA, 3RD, AOC, $61,740, 3YO, 1MT, 3-28.

1—

DU JOUR, c, 3, Temple City–Guiltless, by Bernardini. ($19,000 ’19 KEESEP; $280,000 2020 OBSSPR). O-Baffert, Natalie J and Lanni, Debbie, B-Woods Edge Farm, LLC (KY), T-Bob Baffert, J-Flavien Prat, $37,800.

3—

Hubris, c, 3, Paynter–Path to Power, by Political Force. O-BHMFR, LLC, B-Anita Nesser & BHMFR, LLC (KY), $12,600.

5—

Lost In Space (IRE), c, 3, Dark Angel (IRE)–Alexander Queen (IRE), by King’s Best. (77,000gns ’19 TATDEC). O-Qatar Racing Limited, LNJ Foxwoods and Naify, Marsha, B-Mountarmstrong Stud (IRE), $7,560.