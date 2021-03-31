North American Allowance Results March 31

|OP, 7TH, AOC, $105,000, 3YO/UP, F/M, 1 1/16M, 3-31.
|2—
|MATERA, f, 4, Tapit–Miss Macy Sue, by Trippi. ($1,400,000 ’18 KEESEP). O-Don Alberto Stable, B-Albaugh Family Stables LLC (KY), T-Brad H. Cox, J-Florent Geroux, $63,000.
|1—
|Brittle and Yoo, f, 4, Include–Dear to All, by Tale of the Cat. O-Hronis Racing LLC, B-James A Justiss (KY), $21,000.
|4—
|Auction Fever, f, 4, Super Saver–Home Sweet Aspen, by Candy Ride (ARG). ($100,000 ’17 KEENOV; $250,000 ’18 FTSAUG). O-Contreras Stable, Inc and Trostrud Jr, Earl J, B-SF Bloodstock LLC (KY), $10,500.
|Winning Time: 1:44 4/5 (ft)
|OP, 8TH, AOC, $105,000, 4YO/UP, 1 9/16M, 3-31.
|3—
|STRONG TIDE, c, 4, English Channel–Dreamin Big, by Pure Prize. O-Penny S Lauer, B-Michael E Lauer & Penny S Lauer (IN), T-Michael E. Lauer, J-Florent Geroux, $63,000.
|7—
|Claytnthelionheart, g, 5, Declaration of War–Heartbeat Again, by Mr. Greeley. ($80,000 ’17 FTKJUL). O-Rigney Racing, LLC, B-China Horse Club International Limited (KY), $21,000.
|4—
|Jumper, g, 5, City Zip–Quick Dream, by Jeune Homme. O-Quarter Pole Club VI, LLC, B-Lewis Schaffel, Jim Collins & Joel ASchwartz (KY), $10,500.
|Winning Time: 2:38 4/5 (ft)
|PRX, 10TH, ALW, $45,000, 4YO/UP, 1M 70Y, 3-31.
|3—
|DEAL DRIVEN, g, 7, Into Mischief–Tiz Merry, by Tiznow. ($50,000 ’14 KEENOV; $85,000 ’15 KEESEP). O-Johnson, Troy and Lo, Charles, B-Scott Pierce & Ciaran Keveaney (OK), T-Robert Mosco, J-Roberto J. Rosado, $27,000.
|2—
|Alwaysmining, g, 5, Stay Thirsty–What Will Be, by Anees. ($32,000 ’17 KEEJAN; $130,000 ’17 KEESEP). O-Runnymoore Racing, LLC, B-Avla Pitts (MD), $9,000.
|5—
|Bird King, g, 4, Tiznow–Bird Legacy, by Mineshaft. O-Gregory Carlevale, B-Marylou Whitney Stables LLC (KY), $4,950.
|Winning Time: 1:42 1/5 (sy)
|DED, 4TH, ALW, $42,000, 3YO/UP, F/M, 6 1/2F, 3-31.
|3—
|SABER CUT, f, 4, Sabercat–Shes Dixies Eskimo, by Eskimo. O-John Luck, B-John Luck (LA), T-Samuel Breaux, J-Diego Saenz, $25,200.
|7—
|The Complete Court, f, 4, Ruler’s Court–Little Pinkie, by Stephen Got Even. ($700 ’17 ESLOCT). O-Natalie Singh, B-Robert E Hewlett (LA), $8,400.
|6—
|Flashyboy’s Lilsis, m, 5, Flashpoint–Mikalah Faith, by Petionville. O-Thomas Bobb, B-Thomas Bobb (LA), $4,620.
|Winning Time: 1:22 2/5 (ft)
|PRX, 9TH, ALW, $35,500, 4YO/UP, F/M, 7F, 3-31.
|5—
|DOUBLE DOINK, f, 4, Ghostzapper–Villette, by Petionville. ($150,000 ’18 KEESEP). O-Main Line Racing Stable, B-Jon Marshall (PA), T-John C. Servis, J-Frankie Pennington, $21,000.
|1—
|Rolls Royce Joyce, f, 4, Uptowncharlybrown–Joyce’s Angel, by Afleet Alex. O-Uptowncharlybrown Stud LLC, B-Uptowncharlybrown Stud LLC (PA), $7,000.
|7—
|Misquillo, f, 4, Misbah–Sandtique, by Sandpit (BRZ). O-Jane E White, B-Jane White (PA), $3,850.
|Winning Time: 1:25 1/5 (sy)
|PRX, 8TH, ALW, $35,250, 4YO/UP, 1M, 3-31.
|1—
|INCITE, c, 4, Jump Start–Majestic Forestry, by Forestry. O-Alexandria Stable, B-Shirley Lojeski (PA), T-John C. Servis, J-Frankie Pennington, $21,000.
|5—
|Wise Jude, h, 6, Wiseman’s Ferry–Sweet as You Are, by Mecke. O-A and J Racing Stable LLC, B-A & J Racing Stable LLC (PA), $7,000.
|4—
|Cantstoprunning, g, 4, Fed Biz–Icee Sara, by Eskimo. ($42,000 ’17 KEENOV; $50,000 ’18 KEESEP; $35,000 2019 OBSAPR). O-Victoria Alih Stables, B-Jill Doyle (PA), $3,850.
|Winning Time: 1:39 1/5 (sy)
|MVR, 8TH, ALW, $30,500, 3YO/UP, 6F, 3-31.
|5—
|HENRY THE CAT, g, 4, Mr Speaker–Barn Cat, by Bluegrass Cat. ($15,000 2021 FTKFEB). O-Acree, Lori and Meyers, Judy, B-Maccabee Farm (OH), T-Shane Meyers, J-Luis Raul Rivera, $18,300.
|1—
|Chip Chop, g, 4, Twirling Candy–Floral Park, by Forest Wildcat. ($70,000 ’18 FTKOCT). O-Langsem Farm, Inc, B-Langsem Farm, Inc (OH), $6,100.
|2—
|Bearpath, g, 5, Verrazano–Woodflower, by Woodman. ($42,000 ’17 FTKOCT). O-Danielle Agnello, B-Eutrophia Farms LTD (OH), $3,050.
|Winning Time: 1:12 2/5 (ft)
|WRD, 7TH, ALW, $25,080, 3YO/UP, 5 1/2F, 3-31.
|7—
|DENVER CITY, g, 5, Silver City–Afternoon Liaison, by Came Home. O-James W Rogers, B-James W Rogers (OK), T-Kenneth Nolen, J-Curtis Kimes, $14,390.
|8—
|Wranglered, g, 4, Latent Heat–Burst of Life, by Soto. O-Lori L Bravo, B-Lori L Bravo (OK), $5,354.
|1—
|Winners Luck, g, 3, Itsmyluckyday–Wild Karen, by Wild Tale. ($21,000 ’19 OKCSUM). O-7 Cedars Farm LLC, B-Center Hills Farm (OK), $3,091.
|Winning Time: 1:05 3/5 (ft)
|MVR, 4TH, ALW, $21,200, 3YO/UP, 6F, 3-31.
|2—
|MIGHTY ANGEL, c, 3, Tapiture–Lou’s Angel, by Cactus Ridge. O-Lou Dunn Diekemper Trust, B-Lou Dunn Diekemper Trust (KY), T-Ronald Kahles, J-Luan Machado, $12,720.
|5—
|Silver Connection, g, 4, Rattlesnake Bridge–Classy Gray, by Halo’s Image. ($2,200 ’18 OBSOCT). O-Jose Bracho Jr, B-Dr Rick Erwin & Janet Erwin (FL), $4,240.
|3—
|Blowback, g, 3, Leonnatus Anteas–Wild Lucy Dancer, by Dance Brightly. O-Colebrook Farms, B-Colebrook Farms (ON), $2,120.
|Winning Time: 1:11 4/5 (ft)
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