North American Allowance Results March 7

SA, 5TH, AOC, $75,340, 3YO, F, 1MT, 3-7.

1—

SENSIBLE CAT, f, 3, Bluegrass Cat–Sensible Girl, by Street Sense. O-Irvin Racing Stable, B-C-Punch Ranch Inc (CA), T-Carla Gaines, J-Juan J. Hernandez, $49,140.

4—

Go Greta (GB), f, 3, Bated Breath (GB)–Out of the Dark (IRE), by Kyllachy (GB). O-Next Wave Racing LLC, Robershaw, Ritchie, and Baca, Ken, B-Glebe Farm Stud & Peter & Ross Doyle (GB), $12,600.

3—

Majestic Steps (IRE), f, 3, Footstepsinthesand (GB)–Elusive Laurence (IRE), by Lawman (FR). O-Michael House, B-Colm Griffin (IRE), $7,560.