North American Maiden Winners Mar. 4

Brody’s Cause–Largesse by Sightseeing; LOAD UP MOE, c, 3, GP, Mcl 12500, 3-4, 1m, 1:40 1/5. B-BHMFR, LLC (KY.). $8,500 2020 OBSSUM.

Caleb’s Posse–War Kill (G2), by War Chant; REBEL POSSE, c, 3, HOU, Msw, 3-4, 5fT, :57 2/5. B-Pillar Property Services Inc. (KY.). $22,000 ’19 FTKOCT.

Court Vision–Pleasant Taps Girl by Pleasant Tap; PLEASANT VISION, c, 3, DED, Mcl 20000, 3-4, 1m, 1:43 3/5. B-Cliff Blythe (LA.).

Curlin–Dubai Escapade (G1$427,050), by Awesome Again; COLONEL BOWMAN, c, 3, FG, Msw, 3-4, 6f, 1:10 . B-Godolphin (KY.).

Dialed In–Ramblin Rosie by Roar; ONEROLLOFTHEDICE, f, 3, FG, Mcl 30000, 3-4, 6f, 1:11 1/5. B-Morris B. Floyd & Gary Layman (KY.). $30,000 ’19 FTKJUL.

Distorted Humor–Room Service (MG1$571,565), by More Than Ready; OFFICE PARTY, f, 3, FG, Msw, 3-4, a1 1/16mT, 1:46 3/5. B-Gary & Mary West Stables, Inc. (KY.).

Ghostzapper–Informed Decision (champion in mpion Female Sprinter, $2,214,426), by Monarchos; BE HERE, c, 3, TP, Msw, 3-4, 1m, 1:39 1/5. B-George Strawbridge (KY.).

Guilt Trip–Like a Lover by Pleasant Tap; GUILTY LOVER, g, 3, FG, Mcl 12500, 3-4, 1m, 1:40 3/5. B-Columbine Stable, LLC (LA.).

Midshipman–Fiscal Year by Half a Year; MIDYEAR, f, 3, HOU, Msw, 3-3, 5fT, :58 . B-Crumbaugh Lane (KY.). $70,000 ’19 KEESEP. *1/2 to Yearly Report (MG2$835,900).

Mineshaft–Hope Chest by Smart Strike; VEGAS WEEKEND, f, 3, GP, Mcl 35000, 3-4, 6 1/2f, 1:18 2/5. B-Gary and Mary West Stable, Inc. (KY.).

Not This Time–Etchacat by Tale of the Cat; NEXT TIME YOU WIN, f, 3, TP, Mcl 7500, 3-4, 1m, 1:40 4/5. B-Amy Bayle, Allen Racing LLC & Robyn Theobald (KY.). $20,000 2020 OBSSPR.

Runhappy–Arabian Song by Forestry; JOYFUL CADENCE, f, 3, OP, Msw, 3-4, 6f, 1:09 4/5. B-Scott Pierce & Debbie Pierce (KY.). $90,000 ’18 KEENOV; $235,000 ’19 KEESEP. *1/2 to Country Grammer (G3).

Sky Mesa–Fleetsweet by Lemon Drop Kid; SWEET MESA, f, 3, PEN, Msw, 3-3, 6f, 1:11 3/5. B-Dr. S. Mark Rayburg, Inc. (PA.). $10,000 ’19 FTMYRL; $25,000 2020 FTMTYO.

Smarty Jones–Undercover Angel by Distorted Humor; SMARTY’S ANGEL, f, 3, OP, Mcl 30000, 3-4, 6f, 1:12 2/5. B-Jarett Wolfe (AR.).

Speightster–Miss Henny Penny by Half Ours; DOOR BUSTER, f, 3, CT, Msw, 3-3, 6 1/2f, 1:22 1/5. B-Catherine K Jennings & Scott Mallory (WV.). $25,000 ’19 FTMYRL.

Tapit–Magical Belle by Unbridled’s Song; SIRANEUSE, f, 3, TP, Msw, 3-3, 1m, 1:37 4/5. B-Vegso Racing Stable & Tapit Syndicate (KY.). $450,000 ’19 FTSAUG.

Trappe Shot–Antique by Smart Strike; BIG IN THE CITY, c, 3, OP, Mcl 30000, 3-4, 6f, 1:11 1/5. B-Stone Farm (KY.). $20,000 ’19 KEESEP. *1/2 to Krewe Chief ($310,486).

Declaration of War–Fu Cat by Fusaichi Pegasus; RHYTHM AND POETRY, f, 4, HOU, Mcl 5000, 3-3, 7f, 1:28 . B-Martha Jane Mulholland (KY.).

Evangelism–Guana Caste by Cape Town; GENESIS G G, g, 4, CT, Mcl 12500, 3-3, 4 1/2f, :54 3/5. B-Constance Archer (WV.).

First Samurai–Reckless Betty by Fusaichi Pegasus; BELUSHI SAMURAI, g, 4, TP, Mcl 5000, 3-3, 1m, 1:40 . B-Chancey Mill Farm, LLC (KY.). $22,000 ’18 KEESEP.

Ghostzapper–Palanka City (G3$388,220), by Carson City; GHOSTING KIM, f, 4, FG, Msw, 3-4, a5 1/2fT, 1:05 . B-My Meadowview LLC (KY.). $190,000 ’18 KEESEP; $445,000 2019 OBSJUN.

Moro Tap–Gold Streamer by Forty Niner; JAN’S TAPIN GO, f, 4, HOU, Msw, 3-3, 6f, 1:13 1/5. B-Kevin Clifton (TX.). *1/2 to Gabby’s Gold (champion in Trinidad).

Ordained–Sun Bonnet by Successful Appeal; AMELIA’S BONNET, f, 4, OP, Mcl 20000, 3-4, 1 1/16m, 1:49 3/5. B-Starfish Stable, LLC (AR.).

Shanghai Bobby–My Gal Lexie by Sultry Song; KEVINS CHIOCE, g, 4, CT, Mcl 5000, 3-3, 6 1/2f, 1:23 3/5. B-Modo Tesio Equine LLC (KY.). $27,000 ’17 KEENOV; $25,000 ’18 KEESEP.

Street Sense–Zealous Wildcat by Bluegrass Cat; MISS JAMIE, f, 4, DED, Mcl 10000, 3-4, 5f, 1:00 2/5. B-Charles H. Deters (KY.). $7,000 ’18 KEESEP.

Twirling Candy–Dazzler by Vindication; CANDY COMA, g, 4, TP, Mcl 7500, 3-3, 6f, 1:11 2/5. B-Lisa Reynolds, Jennifer Feiner & Woods Edge Farm, LLC (KY.). $38,000 ’18 KEESEP. *1/2 to Dazzling Gem (G1P$497,073).

Bodemeister–Whobabydatiz by Boston Harbor; SEABEESCANDO, g, 5, HOU, Mcl 5000, 3-4, 5 1/2f, 1:06 4/5. B-James M. Herbener Jr. & Dr. & Mrs.Patrick J. Ford (KY.). $15,000 ’17 KEEJAN. *1/2 to Battier (G1P$331,675).

Malibu Moon–Mambo Bell by Kingmambo; KATAMA MOONLIGHT, m, 5, GP, Msw, 3-4, 1mT, 1:33 3/5. B-Dixiana Farms LLC (KY.). $400,000 ’17 KEESEP. *Full to Noble Moon (G2$401,070).

Mass Media–Rain Cloud by Afternoon Deelites; MCLEAN, g, 5, DED, Mcl 10000, 3-4, 5f, :59 3/5. B-Robert Stockett (LA.).