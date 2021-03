North American Maiden Winners March 11

Bernardini–Birthday Bash by Medaglia d’Oro; BIRTHDAY PARTY, c, 3, FG, Mcl 15000, 3-11, 1m 70y, 1:44 . B-Gary & Mary West Stables, Inc. (KY.).

Cairo Prince–Foxy Sara by Even the Score; FOX APPEAL, f, 3, HOU, Mcl 15000, 3-10, 6 1/2f, 1:19 2/5. B-Kathryn Nikkel & Old Dominion Thoroughbreds (KY.). $35,000 ’18 KEENOV; $25,000 ’19 KEESEP.

Declaration of War–Speed to Burn by Red Ransom; DECLARATIONOFSPEED, c, 3, HOU, Mcl 50000, 3-11, 1mT, 1:38 . B-Springwood Farm LLC & John Clarke (KY.). $52,000 ’18 KEENOV; $65,000 ’19 KEESEP. *1/2 to Munirah(G3).

Fed Biz–Matching Skies ($272,408), by Henny Hughes; IMA RUMBLER, g, 3, GG, Mcl 12500, 3-11, 1m, 1:41 3/5. B-Mr. & Mrs. William T. Griffin (CA.).

Gone Astray–Pillow Case by Drosselmeyer; THE BIGGEST ONE, f, 3, GP, Mcl 25000, 3-11, 6f, 1:11 4/5. B-Baumann Stables LLC & Tom Bivins (FL.).

Midshipman–Punta Ballena by Gulch; COLTONSTHEADMIRAL, g, 3, GP, Mcl 16000, 3-10, 1 1/16mT, 1:43 4/5. B-Midwest Thoroughbreds Inc (KY.).

Mineshaft–Pretty Valentine by Macho Uno; JUBELLA, f, 3, HOU, Msw, 3-10, 1m, 1:41 1/5. B-BG Stables & Selman Shaby (KY.). *1/2 to D R C’s Pretty Sky(MSW$250,159).

Mucho Macho Man–Tacit Approval by Tapit; MUCHO MACHO MOMMA, f, 3, FG, Msw, 3-11, 1 1/16m, 1:44 3/5. B-Dream Team Racing (KY.).

Orb–Meinertzhageni (G3P$274,554), by Stormin Fever; USED TO BE FUN, f, 3, CT, Mcl 12500, 3-10, 6 1/2f, 1:22 4/5. B-The Elkstone Group LLC (MD.).

Songandaprayer–Mt. Quincy by Erlton; FLASHY SASSY, f, 3, DED, Mcl 10000, 3-11, 5f, 1:00 3/5. B-I. Lee Lange (LA.).

Twirling Candy–Day of Victory by Victory Gallop; FUTURE VICTORY, c, 3, GP, Mcl 50000, 3-11, 1mT, 1:36 4/5. B-Lakland Farm (KY.). $270,000 ’19 KEESEP. *Full to Finley’sluckycharm(G1$928,068).

Twirling Candy–Code Book by Giant’s Causeway; TWILIGHT CURFEW, f, 3, HOU, Mcl 50000, 3-10, 1mT, 1:40 . B-Center Hills Farm (OK.).

Violence–Barrel Roll by Sky Mesa; BIG MAC DADDY, g, 3, HOU, Mcl 15000, 3-11, 6 1/2f, 1:19 . B-Bob Bone, Richard Trontz & Valet Stables LLC (KY.). $190,000 ’19 KEEJAN.

Astrology–Magic Appointment by Grand Appointment; ZOODLES, g, 4, TP, Mcl 5000, 3-11, 5 1/2f, 1:06 2/5. B-Edward Taylor (KY.). $4,000 ’18 FTKOCT.

Competitive Edge–Belvedera by Awesome Again; SHESALITTLE EDGY, f, 4, TP, Mcl 15000, 3-10, 6f, 1:11 . B-Calloway Stables, LLC (KY.). $30,000 ’17 KEENOV; $40,000 ’18 FTKOCT. *1/2 to Plus Que Parfait(G2$1,816,270).

Desert Code–Southfield Fog by Formal Gold; DESERT FOG, f, 4, GG, Mcl 5000, 3-11, 5f, :59 3/5. B-Packsaddle Road, LLC (CA.).

Flashback–Daring Delilah by Dehere; LOVEY DOVEY, f, 4, HOU, Msw, 3-11, 5 1/2f, 1:05 4/5. B-Ben Barnow (IL.). $7,500 ’18 KEESEP.

Lord Shanakill–Red Peak by Rimrod; LORD RED PEAK, g, 4, PEN, Mcl 10000, 3-10, 6f, 1:13 1/5. B-William J Solomon VMD (PA.).

Muhaarar (GB)–Long Face by Whywhywhy; YA BEAUTY (GB), f, 4, TP, Mcl 30000, 3-11, 1m, 1:38 . B-Newsells Park Stud (GB.). 85,000gns ’18 TATOCT.

My Pal Charlie–Twelve Stepper by Storm Day; MISTER DON, g, 4, FG, Mcl 10000, 3-11, 5 1/2f, 1:05 3/5. B-Mike Munna Racing Stables (LA.).

Palace–Aut’s Rae T by Any Given Saturday; TAR HEEL PALACE, f, 4, CT, Mcl 5000, 3-10, 6 1/2f, 1:21 3/5. B-Lowry Autry (NC.).

Palace–Quite a Stormkat by Bernstein; STORM THE PALACE, f, 4, TUP, Mcl 10000, 3-10, 5 1/2f, 1:05 1/5. B-Pay Me Stables (CA.).

Quality Road–Cake Baby by Stormy Atlantic; TOO SEXY, f, 4, GP, Msw, 3-11, 5fT, :55 4/5. B-Burleson Farm & McKenzie Bloodstock (KY.). $270,000 ’18 KEESEP.

Shakin It Up–Starkey by Limehouse; IKE LIKES, f, 4, OP, Mcl 10000, 3-11, 6f, 1:12 2/5. B-Brandywine Farm & Jim & PamRobinson (KY.). $7,000 ’18 FTKOCT; $4,000 ’18 KEEJAN.

Windsor Castle–Midday Fun by The Prime Minister; WINDSOR’S FUN, g, 4, CT, Mcl 5000, 3-10, 4 1/2f, :53 3/5. B-James W. Casey & Ann M. Casey (WV.). *1/2 to Stunning Stag(G2$999,877).

Boisterous–Holy Meow by Ministers Wild Cat; BOISTEROUS RASCAL, g, 5, TUP, Mcl 5000, 3-11, 5f, :59 1/5. B-Susan Winklepleck & Victor Winklepleck (CA.).

Fiber Sonde–Where’s the Love by Not for Love; NOT FOR GOLD, m, 5, CT, Mcl 5000, 3-11, 4 1/2f, :54 3/5. B-Gary Hemp (WV.).

Gemologist–Jovani by Broad Brush; GEM JUAN, g, 5, PEN, Mcl 7500, 3-10, 5 1/2f, 1:06 1/5. B-Pope McLean & WinStar Farm, LLC (KY.). $4,000 ’17 KEESEP.

Revolutionary–Lady Marian Louise by Congaree; MS LOUISA, m, 5, DED, Mcl 5000, 3-11, 6 1/2f, 1:24 3/5. B-J. Adcock & Hume Wornall (LA.). $27,000 ’17 FTKJUL.