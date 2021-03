North American Maiden Winners March 13

Central Banker–Forma’s Joy by Kitten’s Joy; LITTERBOX, g, 3, AQU, Mcl 25000, 3-13, 6f, 1:13 3/5. B-Seacoast Thoroughbreds of New England (NY.).

Congaree–Splendored by Proud Citizen; CONGA BOY, c, 3, HOU, Mcl 25000, 3-12, 6f, 1:13 1/5. B-Haynes Stables, LLC (TX.). $12,000 2020 TEXDEC.

Constitution–Arched by Arch; FLY LIKE AN EAGLE, c, 3, GP, Msw, 3-13, 1 1/8mT, 1:48 2/5. B-Brushy Hill, LLC (KY.).

Currency Swap–Gardening Leave by Colonel John; CONVERTER, c, 3, GP, Mcl 20000, 3-13, 6 1/2f, 1:17 4/5. B-A. Francis Vanlangendonck & Barbara H. Vanlangendonck (FL.). $1,500 ’19 OBSJAN; $13,000 2020 OBSSUM.

Custom for Carlos–Classy Zip by City Zip; JADE’S CLASSY ONE, g, 3, FG, Mcl 10000, 3-13, 1m, 1:42 2/5. B-Autumn Hill Farms Racing Stables Inc. (LA.).

Custom for Carlos–Hottamolly by Sky Classic; HOTMOLLY, f, 3, FG, Msw, 3-13, a1mT, 1:43 1/5. B-Clear Creek Stud LLC (LA.).

Dubawi (IRE)–Yummy Mummy (GB) by Montjeu (IRE); SIFTING SANDS (GB), c, 3, TAM, Msw, 3-13, 1mT, 1:35 . B-Newsells Park Stud (GB.). 500,000gns ’19 TATOCT. *1/2 to Legatissimo (IRE) (MG1$1,718,124).

English Channel–Indiz by A.P. Indy; KILLER BEE, c, 3, TP, Mcl 7500, 3-12, 1 1/16m, 1:45 2/5. B-Calumet Farm (KY.).

Fed Biz–Hatta Flower by Dixie Union; TO WIN, c, 3, MVR, Msw, 3-13, 6f, 1:14 3/5. B-T/C Stable, LLC (OH.). $9,500 ’19 FTKOCT. *1/2 to Goodbyeseeulater($299,498).

Frosted–Georgie’s Angel (G3), by Bellamy Road; FROSTED ANGEL, f, 3, PEN, Mcl 12500, 3-12, 6f, 1:13 3/5. B-Sheffer Equine Partners, LLC (KY.). $15,000 2020 KEENOV.

Fury Kapcori–Mamma Lina by Langfuhr; MAMA MAY I, f, 3, TAM, Mcl 10000, 3-13, 6f, 1:13 . B-Brent Fernung & Crystal Fernung (FL.). $1,000 ’19 OBSJAN.

Gleneagles (IRE)–Know Me Love Me (IRE) by Danehill Dancer (IRE); UNION PARK GAL (IRE), f, 3, GP, Mcl 16000, 3-13, 5fT, :56 2/5. B-Haras Don Alberto (IRE.).

Hightail–Ready for Life by More Than Ready; KABOOM BABY, f, 3, OP, Msw, 3-13, 6f, 1:12 . B-Tracy K. Selby (AR.).

Kantharos–Valala by Majestic Warrior; SAINT SELBY, g, 3, AQU, Msw, 3-13, 7f, 1:27 3/5. B-Fifth Avenue Bloodstock (NY.). $75,000 ’19 FTNAUG.

Karakontie (JPN)–Reunited (G3$326,771), by Dixie Union; BEARS WATCHING, c, 3, GP, Msw, 3-13, 7f, 1:22 4/5. B-W. S. Farish (KY.). *1/2 to Big League (G2P$318,806) *1/2 to Code of Honor (MG1$2,731,320).

Kitten’s Joy–I Think So by Proud Citizen; FASHION ICON, f, 3, TP, Mcl 30000, 3-12, 6 1/2f, 1:17 4/5. B-WinStar Farm, LLC (KY.).

Laoban–Devious Chic by Harlan’s Holiday; DEVIOUS MO, c, 3, AQU, Mcl 25000, 3-13, 6f, 1:13 . B-McMahon of Saratoga Thoroughbreds, LLC (NY.). $15,000 ’19 OBSOCT; $37,000 2020 OBSSUM.

Munnings–Boldy by Forest Wildcat; NAME REJECTED, c, 3, OP, Msw, 3-13, 6f, 1:10 1/5. B-Edward Seltzer & Beverly Anderson (KY.). $67,000 ’19 KEESEP; $105,000 2020 OBSSPR.

Nyquist–Allez Marie by Unbridled’s Song; FOUETTE, f, 3, OP, Msw, 3-13, 6f, 1:10 3/5. B-1 0stud T.N.T. Llc (KY.). $400,000 ’19 KEESEP.

Shackleford–March to Glory by Marchfield; GLORY MARCH, f, 3, LRL, Mcl 10000, 3-13, 5 1/2f, 1:05 4/5. B-Reggie Beeson & Tim Beeson (KY.).

Stonesider–Volant by Birdstone; BONHAM, g, 3, HOU, Mcl 25000, 3-12, 6f, 1:13 2/5. B-Terri West (TX.).

Summer Front–Miss Manchester by Tiz Wonderful; OKIE FRONT, f, 3, HOU, Msw, 3-12, 6f, 1:12 1/5. B-Ed Sutter & Kelly Thiesing (OK.).

Super Saver–High Cry by Street Cry (IRE); SAVED AT THE WIRE, f, 3, TAM, Mcl 16000, 3-13, 7f, 1:27 . B-Sabana Farm, LLC & WinStar Farm, LLC (KY.). $20,000 ’19 KEESEP.

Tapit–Littleprincessemma by Yankee Gentleman; TRIPLE TAP, c, 3, SA, Msw, 3-13, 7f, 1:23 . B-Summer Wind Equine (KY.). *1/2 to American Pharoah (Horse of the Year, $8,650,300) *Full to Chasing Yesterday (G1$488,650).

Tapiture–Then and Now by Old Fashioned; CHASING FAME, c, 3, SA, Mcl 50000, 3-13, 6fT, 1:09 4/5. B-Eric Moreau-Sipiere & Randi Moreau-Sipere (KY.). $15,000 ’18 KEENOV; $110,000 2020 FTMTYO.

Too Much Bling–Miss Zippy by City Zip; MISSISZIPPY BLING, f, 3, HOU, Mcl 25000, 3-12, 6f, 1:13 3/5. B-Rick Davis (TX.).

Twirling Candy–Alexita by Elusive Quality; THUNDER BUGGY, f, 3, TAM, Mcl 32000, 3-13, 1mT, 1:35 3/5. B-Al Graziani (KY.). $2,000 ’19 KEESEP.

Violence–Josaka by Smart Strike; SIR GIANNIS, g, 3, FG, Mcl 30000, 3-13, 6f, 1:10 4/5. B-Tamaroak Partners, LLC (KY.). *1/2 to Eton Ridge (MSW$274,962) *1/2 to Bango (SW$290,207).

Bobalicious–Meet Miss Connie by Medford; YESIKNOWWHOIAM, g, 4, CT, Mcl 12500, 3-12, 7f, 1:29 . B-Barbara J. Belotti (WV.).

Conveyance–Consuela by Stonesider; COCO BRAVADO, c, 4, HAW, Msw, 3-13, 5 1/2f, 1:05 1/5. B-Buck Pond Farm, Inc. & Rob Auerbach (KY.). $1,500 ’18 FTKOCT.

English Channel–Refreshing (GB) by Invincible Spirit (IRE); OCEAN AIR, f, 4, GP, Mcl 40000, 3-13, 1mT, 1:36 2/5. B-Candy Meadows LLC (KY.).

Kitten’s Joy–One Hot Wish by Bring the Heat; LYRICAL POET, c, 4, TP, Mcl 7500, 3-13, 6f, 1:10 4/5. B-Wesley A. Ward (KY.). *1/2 to Pablo Del Monte (G1P$351,970).

Liaison–Follow the Lite by Lite the Fuse; BETTER ANGELS, f, 4, HAW, Mcl 15000, 3-13, 6f, 1:13 . B-Pillar Property Services Inc. (KY.).

Magician (IRE)–Felicidades by Congrats; DISAPPEARING ACT, f, 4, SA, Msw, 3-12, 1 1/4mT, 2:05 1/5. B-BHMFR, LLC (KY.).

Sky Kingdom–Real Bear by Formal Gold; DOUBLETROUBLE BEAR, g, 4, FON, Msw, 3-13, 6f, 1:16 1/5. B-Tom Durant (AR.).

Uncle Mo–Carolyn’s Cat (G2$307,415), by Forestry; AUNT KAT, f, 4, AQU, Msw, 3-13, 6 1/2f, 1:18 3/5. B-Bonne Chance Farm, LLC (KY.). $410,000 ’18 KEESEP. *1/2 to Mufajaah (G3$267,140).

Union Rags–Sure Route (GB) by Ishiguru; CINTAROSA RANCH, g, 4, HOU, Mcl 25000, 3-12, 1mT, 1:39 2/5. B-Peter Magnier (KY.). *1/2 to Divine Image (G3$391,550).

Giant’s Causeway–Sweetness ‘n Light by Distorted Humor; SWEET GIANT, h, 5, TAM, Mcl 10000, 3-13, 1 1/16m, 1:47 . B-CESA Farm (KY.).

Uncle Mo–From Jump Street by Jump Start; LIVE THE MOMENT, m, 5, CT, Mcl 12500, 3-12, 7f, 1:28 4/5. B-Mr & Mrs Broussard Hundley (KY.). $110,000 ’16 KEENOV; $475,000 ’17 KEESEP; $10,000 2019 KEENOV.