North American Maiden Winners March 18

Cairo Prince–Anniebear by Tale of the Cat; KING CAIRO, c, 3, GP, Mcl 50000, 3-18, 7f, 1:23 4/5. B-Frederick C Wieting (KY.). $7,000 ’19 KEESEP.

Cairo Prince–Spring Jump by Jump Start; PRINCE CAIRO, g, 3, TUP, Moc 30000, 3-18, 6 1/2f, 1:16 4/5. B-Woods Edge Farm, LLC (KY.). $70,000 ’19 KEESEP. *1/2 to Alluring Star($436,000).

Curlin–Tapas by Tapit; EDITOR IN CHIEF, c, 3, TP, Msw, 3-17, 1m, 1:37 1/5. B-China Horse Club International Limited (KY.). $650,000 ’19 FTSAUG.

Dialed In–Hilda (IRE) by Galileo (IRE); FELLER, g, 3, HOU, Mcl 7500, 3-17, 5 1/2f, 1:06 . B-Breeze Easy LLC (KY.). $3,000 ’18 KEENOV.

Dialed In–Holiday for Kitten (G2$327,250), by Kitten’s Joy; HEMP HEAVEN, g, 3, TP, Mcl 15000, 3-17, 1m, 1:39 3/5. B-Kenneth L. Ramsey & Sarah K. Ramsey (KY.).

First Samurai–Tessa Blue (G3$533,100), by Awesome Again; SAMURAI FIGHTER, f, 3, TP, Mcl 7500, 3-18, 1 1/16m, 1:48 . B-Rusty Roberts (OK.). $22,000 ’18 KEENOV; $30,000 ’19 KEESEP.

Forty Tales–Magic Fillsthe Air by More Than Ready; THE ILLUSIONIST, g, 3, CT, Msw, 3-17, 4 1/2f, :53 2/5. B-Ronney Brown & Nicole Freeland (WV.).

G. W.’s Skippie–Jena’s Gold by Seeking the Gold; GOLD N SEXY, f, 3, OP, Mcl 20000, 3-18, 6f, 1:13 3/5. B-Jarett Wolfe (AR.). $9,000 2020 OBSSUM.

Gemologist–U R All That I Am (G2P$426,740), by Valid Wager; WHO YOU SAY I AM, g, 3, PEN, Mcl 25000, 3-17, 6f, 1:13 1/5. B-Tommy Town Thoroughbreds, LLC (CA.).

Grazen–Fairway Road by Cuvee; GRAZEN ROAD, f, 3, GG, Mcl 8000, 3-18, 1m, 1:41 4/5. B-Norman Tavares (CA.). *Full to Just Grazed Me(G3$506,332).

Honor Code–Warm Breeze by Street Sense; HONORARIAN, c, 3, DED, Mcl 10000, 3-18, 1m, 1:43 3/5. B-Fair-North Thoroughbreds, LLC (KY.). $70,000 ’18 KEENOV.

Kantharos–Minnelli by Unbridled’s Song; GREEK SONNET, f, 3, CT, Mcl 5000, 3-18, 4 1/2f, :54 . B-T & G Farm of Kentucky, LLC (KY.). $72,000 ’19 KEESEP; $15,000 2020 FTMTYO.

Kantharos–Sky Mystic by Sky Mesa; TRENDING UP, g, 3, PEN, Msw, 3-17, 6f, 1:11 2/5. B-Donald L. Brown Jr. (PA.).

Karakontie (JPN)–Courage and Intent by Pleasantly Perfect; AMATERASU, f, 3, PEN, Msw, 3-17, 1m, 1:40 1/5. B-Horseshoe Valley Equine Center LLC (PA.).

Lea–Twice Told Tale by Tale of the Cat; MOSS BOSS, g, 3, CT, Msw, 3-17, 4 1/2f, :52 4/5. B-Cherry Valley Farm, LLC. (KY.).

Ordained–She’s Rich by Mr. Greeley; RICHNESS, f, 3, OP, Mcl 20000, 3-18, 6f, 1:14 2/5. B-Starfish Stable, LLC (AR.).

Prayer for Relief–Halo’s Helen’s Jet by Halo’s Image; DIANNA’S JET, f, 3, TP, Mcl 7500, 3-17, 6 1/2f, 1:17 4/5. B-Judy Karlin (FL.).

Quality Road–Top Value by Mineshaft; TREASURE LANE, f, 3, TP, Msw, 3-18, 1m, 1:38 2/5. B-W. S. Farish (KY.). *1/2 to Carrera Cat(SW$304,106).

Speightster–Tamina by Dixie Union; NAJWA, f, 3, CT, Msw, 3-18, 4 1/2f, :54 1/5. B-Schiano racing inc. (WV.). $95,000 ’18 KEENOV; $125,000 ’19 KEESEP; $10,000 2021 FTKFEB.

Stephanotis–Eagaletto by Capote; WHO’S ASKING, f, 3, TUP, Moc 30000, 3-17, 5 1/2f, 1:04 4/5. B-Wil-a-Way Farm (BC.). C$8,500 ’19 BRCSEP.

Tale of the Cat–Aventure Love (FR) by Orpen; LUCKY AS A SEVEN, g, 3, TP, Mcl 15000, 3-18, 6f, 1:10 4/5. B-Wesley Ward (KY.).

Time to Get Even–Molly’s Gone by All Gone; TIME IS GONE, g, 3, GG, Mcl 25000, 3-18, 6f, 1:12 3/5. B-Terry C. Lovingier (CA.). $4,000 ’19 CTNAUG.

Too Much Bling–Dixie Darling by Dixie Union; KEEP THE BLING, f, 3, HOU, Msw, 3-18, 1mT, 1:39 4/5. B-Ruth C. Brightbill (TX.).

Tourist–She’sa Tough Tiger by Tiger Ridge; DOUBLE TOUGH TIGER, c, 3, FG, Mcl 30000, 3-18, 1m 70y, 1:44 1/5. B-Elizabeth H. Muirhead (KY.). $7,500 ’19 KEESEP.

Upstart–Scribbling Sarah by Freud; UPHOLD THE LAW, c, 3, GP, Msw, 3-18, 6 1/2f, 1:16 . B-Gail Rice (FL.). $35,000 ’19 OBSJAN; $48,000 ’19 OBSOCT. *1/2 to Speech(G1$519,490).

Algorithms–Palace Dreams by Freud; DREAM TWISTER, g, 4, DED, Mcl 5000, 3-18, 5f, 1:00 4/5. B-Patricia L. Moseley (KY.). $1,000 ’17 KEENOV.

Colonel John–Delightful Melody by Tapit; COLONEL TRAVERS, c, 4, TUP, Mcl 10000, 3-18, 6 1/2f, 1:16 2/5. B-John C. Oxley (KY.). $6,500 ’18 ARZNOV; $6,000 ’18 KEESEP.

Cowboy Cal–Sophiano by Rubiano; CAPTAIN BILLY ROY, g, 4, TP, Mcl 5000, 3-17, 1m, 1:40 1/5. B-Erv Woolsey & Ralph Kinder (KY.). *1/2 to Jordan’s Henny(G3$301,796).

Daaher–Paillette by Polish Numbers; DINNER AT CRUMPIES, g, 4, OP, Msw, 3-18, 1 1/16m, 1:47 . B-William J. Prichard (AR.).

Flatter–Dance With Ron by More Than Ready; SCHMOOZIN, g, 4, FG, Msw, 3-18, 5 1/2f, 1:04 . B-Pin Oak Stud, LLC & Brookfield Stud (KY.). $140,000 ’18 KEESEP.

Golddigger’s Boy–Cartier Lady by Point Given; EAGLES CRY, g, 4, PEN, Msw, 3-17, 6f, 1:10 2/5. B-Luana Johnson (PA.).

Lea–Tranquil Moon by Malibu Moon; TRAELEE, c, 4, DED, Mcl 5000, 3-18, 5f, 1:00 3/5. B-Wilkes Farm (KY.). $90,000 ’18 FTKJUL.

Palace Malice–Spanish Post by Flatter; COURTED, f, 4, GP, Mcl 25000, 3-18, 1mT, 1:35 . B-Three Diamonds Farm and BluewaterSales, LLC (NY.). $50,000 ’18 FTKOCT.

Siente El Trueno–Breezy Arch by Admiralty Arch; SEATTLE SAILAWAY, g, 4, CT, Msw, 3-18, 4 1/2f, :54 1/5. B-Joe Stehr (WV.).

Tiznow–See Rock City by Tapit; ROCK RIDGE, g, 4, OP, Mcl 10000, 3-18, 6f, 1:12 . B-Fredericka V. Caldwell & Mitchel Skolnick (KY.). $260,000 ’18 FTKFEB; $575,000 ’18 FTSAUG. *1/2 to Dynamic Dash(champion in Korea, ).

Wicked Tune–Discreet Concorde by Discreet Cat; DISCREET TUNE, c, 4, GP, Mcl 16000, 3-18, 5fT, :54 4/5. B-Patricia Generazio (FL.).

Beta Capo–Early M by Early Flyer; HEAD OVER BOOTS, m, 5, HOU, Mcl 5000, 3-18, 5 1/2f, 1:07 4/5. B-Kathy Stephens (TX.).

Bodemeister–Starship Flare by Stevie Wonderboy; OSPREY COURT, m, 5, TP, Mcl 5000, 3-17, 1m, 1:39 4/5. B-Alberta Davies (KY.).

Greeley’s Galaxy–Bayou Girl by Busterwaggley; UGOTTAGO, m, 5, DED, Msw, 3-18, 5f, 1:01 2/5. B-Brad Rasberry (LA.).