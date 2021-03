North American Maiden Winners March 19

Acclamation–Dixie Dame by Dixie Chatter; STANDING O, g, 3, SA, Msw, 3-19, 1mT, 1:36 3/5. B-Ali Nilforushan (CA.).

Archarcharch–Nurse Goodnight by Fire Slam; GOODNIGHT ARCHIE, g, 3, OP, Msw, 3-19, 6f, 1:11 2/5. B-Joel Rush & Ali Rush (AR.).

Bayern–Better Not Blink by Hard Spun; CANAM GAL, f, 3, GG, Mcl 25000, 3-19, 6f, 1:11 2/5. B-Siena Farms LLC (KY.). $15,000 ’19 KEESEP.

Big Blue Kitten–Attractive (IRE) by Sadler’s Wells; KITTEN WITH A WHIP, f, 3, TAM, Mcl 16000, 3-19, 1 1/16mT, 1:43 2/5. B-Calumet Farm (KY.). $5,000 ’19 KEESEP.

Cairo Prince–Graceontour by Henny Hughes; TRITONE GAL, f, 3, LRL, Msw, 3-19, 6f, 1:12 1/5. B-Mr. & Mrs. Harvey A Clarke (KY.). $22,000 ’19 FTKOCT; $12,000 2020 FTMTYO.

Creative Cause–Scat Baby by Scat Daddy; SCAT FOR THE CAUSE, f, 3, OP, Mcl 30000, 3-19, 6f, 1:12 4/5. B-C. R. Trout (KY.).

Empire Maker–Karoo by Lemon Drop Kid; MADE IN KAROO, f, 3, GG, Mcl 8000, 3-19, 1m, 1:41 3/5. B-Gainesway Thoroughbreds Ltd. (KY.). $60,000 ’19 KEESEP; 65,000gns 2020 TATTYO.

Exaggerator–Fair Rose by Harlan’s Holiday; ROSE E HOLIDAY, f, 3, AQU, Mcl 40000, 3-19, 1m, 1:41 4/5. B-WinStar Farm, LLC (KY.). $85,000 ’19 KEESEP. *1/2 to Fair Point(G3$491,051).

Exaggerator–Scoop of Gold by Giant’s Causeway; BUTTER PECAN, f, 3, LRL, Mcl 25000, 3-19, 6 1/2f, 1:18 3/5. B-Cornerstone Thoroughbreds LLC (PA.). $80,000 ’19 KEEJAN; $10,000 2020 FTMWIN. *1/2 to Golden Emperor($340,702) *1/2 to Medea (IRE)(G3$264,847).

Hard Spun–Elemental Metal by Smart Strike; HARD METAL, c, 3, SA, Mcl 30000, 3-19, 1m, 1:38 3/5. B-Williamson Racing, LLC (CA.). $10,000 ’19 FTCYRL.

Into Mischief–Wealth Creation by Super Saver; MIGHTY MISCHIEF, c, 3, OP, Msw, 3-19, 6f, 1:10 1/5. B-Heiligbrodt Racing Stable (KY.).

Jump Start–Go Get’m Irish by Kitalpha; ONE SLICK START, g, 3, LRL, Mcl 25000, 3-19, 6 1/2f, 1:18 3/5. B-Charles Blanford (PA.).

Khozan–Van Brit ($346,360), by Van Nistelrooy; VAN KHOZAN, f, 3, TAM, Mcl 10000, 3-19, 1 1/16m, 1:49 . B-Everett Estabrooks (NY.).

Lakerville–Incredible Upside by Badge of Silver; MARVELOUS MARVELLA, f, 3, TUP, Mcl 10000, 3-19, 1m, 1:41 4/5. B-Harry Wilson & Terri Eaton (CA.).

Lea–Vicarious Won by Elusive Quality; GREENER PASTURES, g, 3, TP, Mcl 30000, 3-19, 1m, 1:38 . B-Centaur Farms, Inc. (KY.). $80,000 ’19 KEESEP.

Liam’s Map–Last Standing by Hard Spun; RUN FAR, g, 3, CT, Msw, 3-19, 7f, 1:30 2/5. B-Lee McMillin, Eric Buckley, Meg Buckley (KY.). $70,000 ’18 KEENOV.

Lord Shanakill–What Else by Not for Love; JEANMILLIE SCORESE, g, 3, PEN, Mcl 12500, 3-19, 6f, 1:12 1/5. B-Hope Hill Farm (PA.).

Noble Mission (GB)–Harlotry Holiday by Harlan’s Holiday; SAYOH, f, 3, TAM, Mcl 16000, 3-19, 1 1/16mT, 1:44 . B-Katierich Farms (NY.). $32,000 ’19 FTKOCT; $35,000 2020 FTMTYO.

Point of Entry–Jade With Envy ($267,578), by Ten Most Wanted; CARGO, g, 3, SA, Msw, 3-19, 1mT, 1:36 1/5. B-Milt Policzer (CA.). $65,000 ’19 FTCYRL.

Social Inclusion–Launch a Double by Bright Launch; QUINTO SOL, g, 3, GP, Mcl 16000, 3-19, 1mT, 1:36 2/5. B-Jorge Diaz (FL.). *1/2 to Double Colico($253,886).

Special Rate–Mal’s Showntell by Cryptoclearance; TELLING THYME, f, 3, HOU, Mcl 50000, 3-19, 5fT, :58 2/5. B-Star Bright Thoroughbreds (OK.).

Stay Thirsty–Guadalupe High (MSW$403,098), by Cuvee; STELLA NOIR, f, 3, SA, Msw, 3-19, 6 1/2f, 1:16 3/5. B-Wayne Detmar, Gene Voss, Keith Desormeaux & Rose Hill Farm (KY.).

Strong Mandate–Richiesredhothoney by Malibu Moon; MALIBU MANDATE, g, 3, GP, Mcl 12500, 3-19, 5 1/2f, 1:05 4/5. B-Gil Masters (KY.). $5,000 ’19 OBSOCT.

Tamarando–Charisma Matters by Charismatic; TRIUNFADOR, g, 3, GG, Mcl 8000, 3-19, 1m, 1:41 3/5. B-Harris Farms (CA.). $2,000 ’19 CTNAUG.

The Factor–Tortuga Town by Leestown; FANDANCER, f, 3, TP, Mcl 15000, 3-19, 6f, 1:11 3/5. B-Big Aut Farms & W. S. Farish (KY.). $7,000 ’18 KEENOV; $3,200 ’19 FTKOCT.

Bodemeister–Thunderous Lady by Thunder Gulch; THUNDERINTHEVALLEY, f, 4, LRL, Mcl 10000, 3-19, 5 1/2f, 1:07 . B-Richard Larry Johnson (MD.).

Central Banker–Tall Timbercowgirl by Prime Timber; ERNIE BANKER, g, 4, AQU, Mcl 40000, 3-19, 6f, 1:14 1/5. B-Andy Beadnell (NY.). $20,000 ’18 OBSOCT.

Commissioner–Wimbledon Star by Wimbledon; IAMINTERESTING, f, 4, HOU, Mcl 5000, 3-19, 5 1/2f, 1:07 2/5. B-Mike Catalano & Kristin Catalano (KY.). $18,000 ’18 KEESEP; $12,500 2019 OBSAPR.

Dialed In–Ekberg by E Dubai; CLINE TIME, f, 4, FON, Msw, 3-19, 6f, 1:17 . B-Makbrook Capital (IA.).

First Samurai–Betises de Cambrai by Candy Ride (ARG); SWEET SAMURAI, f, 4, TP, Mcl 5000, 3-19, 6 1/2f, 1:17 3/5. B-Monticule (KY.). $3,000 ’18 KEESEP.

Jeranimo–Cowgirlin by Iron Cat; SHENANDOAH STAR, f, 4, LA, Mcl 3500, 3-19, 4 1/2f, :53 1/5. B-Napoleon M. Lopez (CA.).

Outflanker–Time Standard by Time Bandit; FOUND OUT, f, 4, PEN, Mcl 25000, 3-19, 6f, 1:12 2/5. B-Katherine Frazier Powder (PA.).

Pharaoh Bob–Elusive Fancy by Elusive Quality; PHARAOH FANCY PANT, g, 4, TAM, Mcl 16000, 3-19, 1 1/16mT, 1:42 1/5. B-Endsley Oaks Farm, Inc (FL.). ***FIRST WINNER FOR SIRE

Revolutionary–Sankobasi by Pulpit; THEORIST, g, 4, HOU, Mcl 5000, 3-19, 5 1/2f, 1:06 3/5. B-Lisa Kuhlmann (TX.).

Shakin It Up–Princess of Power by Salt Lake; PRINCE LEO, g, 4, OP, Mcl 20000, 3-19, 6f, 1:12 4/5. B-Bill Martin & Mary Martin (AR.).

Tale of Ekati–Our Joy by El Prado (IRE); TALE OF DIXIE, g, 4, LRL, Mcl 10000, 3-19, 1m, 1:43 . B-Gordon Gilliam (KY.). $10,000 2019 OBSJUN.

Temple City–French Bride by Awesome Again; SMILING SILAS, g, 4, FG, Mcl 30000, 3-19, 1 1/16m, 1:45 1/5. B-Mark Breen (KY.).

Tiznow–Wingsong by A.P. Indy; SMOKEY SONG, g, 4, TAM, Mcl 10000, 3-19, 7f, 1:27 . B-Carolyn Wilson (FL.).

Albert the Great–April Eyes by Numerous; EYES OF ZEUS, g, 5, PEN, Mcl 7500, 3-19, 1m 70y, 1:47 2/5. B-William J Solomon VMD (PA.).

Awesome Patriot–Silver ‘n Rubies by Sabre D’argent; SILVER GLEN, m, 5, PEN, Mcl 7500, 3-19, 1m, 1:40 . B-William F. Murphy & Annabel Murphy (FL.).

Silent Bluff–Martha Martha by Ide; REPORT TO DUTY, g, 5, FON, Msw, 3-19, 6f, 1:18 3/5. B-Leland L. Steffen (NE.).

The Factor–Banner Day by A.P. Indy; ONLY THE FACTS, m, 5, GG, Mcl 20000, 3-19, 1m, 1:40 2/5. B-Linda Madsen & Joy Seifert (CA.).