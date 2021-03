North American Maiden Winners March 20

Champ Pegasus–Diva’s Tribute by Henny Hughes; SEAHAWK CODY, g, 3, GG, Msw, 3-20, 1m, 1:41 . B-Richard Barton Enterprises (KY.). *1/2 to Spectator (G2$323,551).

Conveyance–Arch Tiger by Arch; PISTOL P, g, 3, CT, Msw, 3-19, 6 1/2f, 1:21 4/5. B-Taylor Mountain Farm (WV.).

First Samurai–Earth Shaking by War Front; SHE’SANEARTHMOVER, f, 3, GP, Mcl 25000, 3-20, a7 1/2fT, 1:29 1/5. B-Live Oak Stud (FL.).

Gemologist–Sweet Maya by Malibu Moon; PERFECT CUT, c, 3, GP, Msw, 3-20, 1m, 1:37 . B-Popatop, LLC (KY.). $40,000 ’19 FTKJUL.

Gio Ponti–Bank Candy by Banker’s Gold; CATIPARI, g, 3, TP, Mcl 7500, 3-20, 6f, 1:11 . B-Heartland Thoroughbreds LLC (KY.).

Grazen–Aerial Hawk by Silver Hawk; AMAZEN GRAZEN, f, 3, GG, Msw, 3-20, 6f, 1:10 4/5. B-Moger Inc. or Alan Eriksen (CA.). $16,500 ’19 CTNAUG.

Hard Spun–Wembley by Bernardini; ROOKERY, f, 3, FG, Msw, 3-20, 6f, 1:09 1/5. B-Blackstone Farm, LLC (PA.). $360,000 ’19 FTSAUG.

Hard Spun–Fortress by Street Cry (IRE); RUMELI, g, 3, TAM, Mcl 32000, 3-20, 1 1/16mT, 1:40 4/5. B-Godolphin (KY.).

Into Mischief–Desire Street by Congrats; TULANE TRYST, c, 3, FG, Msw, 3-20, 6f, 1:09 . B-Machmer Hall (KY.). $310,000 ’19 KEESEP.

Jimmy Creed–Tenacious Heart by Into Mischief; HEARTBREAKER, c, 3, OP, Mcl 50000, 3-20, 6f, 1:11 2/5. B-Eric Waller & Sharon Waller (KY.).

Laurie’s Rocket–Immune to Gloom by Citidancer; LOUEMMA, f, 3, OP, Mcl 20000, 3-20, 6f, 1:12 2/5. B-McDowell Farm (AR.). *1/2 to Gurt Boys ($281,280).

Mass Media–Joanna Marsay by Pikepass; MICAJAH, c, 3, FG, Msw, 3-20, 6f, 1:10 . B-Cox Davis Partnership (LA.). $8,000 ’19 ESLYRL.

Normandy Invasion–Mamie Reilly by Graeme Hall; PURPLE HEARTED, g, 3, AQU, Mcl 40000, 3-20, 1m, 1:41 1/5. B-Brian Culnan (NY.). *1/2 to Ny Traffic (G1P$565,470).

Not This Time–Mikey Likes It by Elusive Quality; MIKEY’S JEWEL, f, 3, LRL, Mcl 10000, 3-20, 1m, 1:40 2/5. B-Cloonlara Bloodstock (KY.). $50,000 ’18 KEENOV.

Outwork–Crimson Spire by Gone West; DANCESWITHBOURBON, f, 3, TAM, Msw, 3-20, 6f, 1:12 2/5. B-John Trumbulovic (KY.). $18,000 ’19 KEESEP.

Smiling Tiger–Infernal McGoon by Wekiva Springs; MISS ARROWHEAD, f, 3, GG, Mcl 12500, 3-20, 5 1/2f, 1:05 3/5. B-Dale Mahlum (CA.). $44,000 ’19 WASAUG.

Square Eddie–Electric Daze by Gilded Time; I’LL STAND TALLER, c, 3, SA, Msw, 3-20, 6 1/2f, 1:17 . B-Reddam Racing LLC (CA.). *Full to Rinse and Repeat (MSP$263,612).

Summer Front–Smitten by Gold by Medallist; SUMMER BREW, f, 3, AQU, Msw, 3-20, 6f, 1:13 3/5. B-Michele W. Peters (NY.). $42,000 ’19 FTNAUG.

Upstart–Cry War Eagle by Any Given Saturday; MASQUEPARADE, c, 3, FG, Msw, 3-20, 1 1/16m, 1:42 3/5. B-Brereton C. Jones (KY.). $100,000 ’18 KEENOV; $180,000 ’19 KEESEP.

Upstart–Champagne On Tap by Tiznow; BIG FRANK, g, 3, GP, Mcl 12500, 3-20, 1m, 1:38 3/5. B-Rustlewood Farm, Inc. (FL.). $20,000 2020 OBSSPR.

Upstart–Joyous Music (SP$273,756), by Bellamy Road; WORA, c, 3, GP, Msw, 3-20, 5 1/2f, 1:03 2/5. B-St. Simon Place & Scott Stephens (KY.). $195,000 ’18 KEENOV; $510,000 ’19 FTSAUG.

Wicked Strong–Starship Angel (MSW$258,042), by Running Stag; GASLIGHT, c, 3, OP, Msw, 3-20, 1m, 1:38 1/5. B-Spendthrift Farm, LLC (KY.). $70,000 ’19 FTKJUL.

Albertus Maximus–Awesome Alpha by Awesome Again; SWEET LINDA, f, 4, HOU, Msw, 3-19, 5fT, :59 1/5. B-Sonny Ellen (TX.).

Declaration of War–Sistas Stroll (G3), by Stroll; SISTA OF WAR, f, 4, TP, Mcl 7500, 3-20, 1m, 1:39 1/5. B-Miklin Stables & Five Fillies Stables (KY.).

Graydar–Malibu Style by Tiz Wonderful; SHEZ STUCK UP, f, 4, HAW, Msw, 3-20, 6f, 1:09 4/5. B-Four Horsemen’s Ranch (FL.).

Intello (GER)–Larabesque (IRE) by Monsun (GER); LALIC (FR), f, 4, SA, Mcl 50000, 3-20, 6fT, 1:09 2/5. B-Marcello Randelli & Sonja Banziger (FR.). 70,000EUR 2019 ARQMAY.

Jump Start–Silver Buckle by Silver Ghost; LET’S GET STARTED, g, 4, CT, Msw, 3-20, 1 1/16m, 1:53 . B-Timothy C. Grams & Judith Grams (WV.).

Pioneerof the Nile–Plethora by First Samurai; PROFUSION, c, 4, AQU, Mcl 20000, 3-20, 6f, 1:13 . B-SF Bloodstock LLC (KY.). $300,000 ’17 KEENOV.

Speightstown–Jellicle Song by Street Cry (IRE); GROWL TIGER, c, 4, TAM, Msw, 3-20, 6 1/2f, 1:17 3/5. B-Mr. & Mrs. M. Roy Jackson (KY.).

Brethren–Flipaway by Three Wonders; FERRIC, g, 5, FON, Mcl 10000, 3-20, 6f, 1:17 3/5. B-SCF, Inc. (FL.).