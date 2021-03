North American Maiden Winners March 24

Baletmeister–Hidden Attack by Orientate; PUTIN MY TWO CENTS, g, 3, MVR, Mcl 5000, 3-24, 5 1/2f, 1:09 3/5. B-Glockenburg LLC (FL.). ***FIRST WINNER FOR SIRE

Fury Kapcori–Julias Gentle Girl by Werblin; GAGA OH LA LA, f, 3, GP, Mcl 16000, 3-24, 6 1/2f, 1:18 3/5. B-Glorious Uncertainty Stable (FL.). $1,000 ’19 OBSJAN; $8,000 2020 OBSOCT.

Jump Start–Perfect Lover by Not for Love; GET HER READYEDDIE, f, 3, PRX, Mcl 10000, 3-24, 7f, 1:28 3/5. B-Cynthia J. Darrah-Hipple (PA.). $11,000 ’19 FTMYRL; $20,000 2020 FTMTYO.

Kettle Corn–Theana by Uncle Mo; KETTLE KING, g, 3, MVR, Msw, 3-24, 1m 70y, 1:48 4/5. B-Daniel J. Yates & Patricia J. Yates (OH.). $10,000 ’19 FTKOCT.

Lea–Special Grayce by Smart Strike; ESPECIALLEA, g, 3, GP, Mcl 35000, 3-24, 1mT, 1:34 3/5. B-Woods Edge Farm, LLC (KY.). $40,000 ’19 KEESEP.

Lemon Drop Kid–England Swings by Kitten’s Joy; LEMON DROP KIT KAT, f, 3, TUP, Mcl 5000, 3-23, 6f, 1:12 3/5. B-William D. Graham (ON.). $4,000 ’19 KEESEP.

Oxbow–Minx by Tapit; BABY GUNDIN, f, 3, TAM, Msw, 3-24, 1m 40y, 1:42 3/5. B-Calumet Farm (KY.). $4,500 ’18 KEENOV; $5,000 2020 OBSSUM.

Palace–Star Number by Polish Numbers; PALACE STAR, f, 3, TUP, Mcl 25000, 3-24, 5f, :58 2/5. B-Dr. & Mrs. A. Leonard Pineau (MD.). $25,000 ’19 KEESEP. *1/2 to Struth (MSW$378,960).

Paynter–Courageous Julie by Pioneerof the Nile; BETO’S GIRL, f, 3, PRX, Msw, 3-24, 6f, 1:11 4/5. B-Maria Haire & Mary Haire (PA.). $4,000 ’19 OBSOCT.

Paynter–Unbridled Diamond by Unbridled’s Song; JUST PICK IT UP, c, 3, TUP, Mcl 25000, 3-24, 6 1/2f, 1:17 1/5. B-RGP Ocala Holdings LLC & Bill Humphries (KY.). $27,000 ’19 KEESEP.

Ride On Curlin–Color My Heart by Marquetry; COWBOY AT HEART, g, 3, GP, Msw, 3-24, 5fT, :55 4/5. B-Stephen H. Smith (FL.).

Temple City–Coconut Shrimp by Giant’s Causeway; NOVGOROD THE GREAT, c, 3, FG, Mcl 50000, 3-24, 1 1/16m, 1:45 2/5. B-Malibu Farm, LLC (KY.). $45,000 ’19 KEESEP.

Will Take Charge–Place Card by Lemon Drop Kid; SWEET SHELIA, f, 3, DED, Mcl 20000, 3-24, 6 1/2f, 1:22 2/5. B-Philip Robertson & Brenda Robertson (KY.).

Can the Man–Whata Friend by My Friend Max; STOP THE FRIEND, f, 4, DED, Mcl 10000, 3-24, 5f, 1:01 2/5. B-I. Lee Lange & John Bassett (LA.). $1,500 ’18 ESLYRL.

Liam’s Map–Seattle Shimmer by Seattle Slew; PYTHONESS, f, 4, TAM, Msw, 3-24, 1mT, 1:36 . B-Mark Stansell & Cindy Stansell (KY.). $150,000 ’18 KEESEP.

Lone Star Special–Shiloh Road by Congrats; ANTIETAM ROAD, g, 4, FG, Mcl 10000, 3-24, 1m 70y, 1:46 3/5. B-Tigertail Ranch (LA.).

Mass Media–Shimmering Lace by Capote; AMANDAS LIGHTENING, g, 4, DED, Mcl 5000, 3-24, 6 1/2f, 1:23 2/5. B-Jack Brown (LA.).

Tapizar–Shakopee by Evansville Slew; WINDCHILL ZAR, g, 4, FG, Mcl 12500, 3-24, 6f, 1:10 3/5. B-Al Ulwelling & Bill Ulwelling (KY.). *1/2 to Polar Plunge (MSW$287,174) *1/2 to Wind Chill Factor (MSW$316,449) *1/2 to Shakopee Town (G3).