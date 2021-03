North American Maiden Winners March 25

American Pharoah–Parris Hill by A.P. Indy; BLUEGRASS PHAROAH, c, 3, HOU, Mcl 25000, 3-25, 5 1/2f, 1:04 4/5. B-Calumet Farm (KY.).

Awesome of Course–Forest Magic by Elusive Quality; HERE COMES MAGIC, g, 3, DED, Mcl 20000, 3-25, 6 1/2f, 1:22 . B-Stonehedge, LLC (FL.).

Bradester–Heavens Above by St. Jovite; GRADESTER, g, 3, HOU, Mcl 50000, 3-24, 5f, :59 . B-Spring Hill Farm (TX.). $22,000 2020 TEXSUM. *1/2 to Orbiston Parva(SW$263,590).

Cinco Charlie–One Lucky Storm by Tale of the Cat; CINCO CATALINA, g, 3, OP, Mcl 10000, 3-25, 6f, 1:12 1/5. B-Dr. Rebecca Bynum Avery (AR.). $15,000 ’19 ESLYRL.

Congrats–Rap Queen by Stormin Fever; BRAVO REGINA, f, 3, AQU, Msw, 3-25, 1m, 1:41 2/5. B-Edward Seltzer (KY.). $25,000 ’18 KEENOV; $42,000 ’19 FTKJUL; $37,000 2020 OBSMAR. *1/2 to Dominican Dandy(champion in Dominican Republic).

Daredevil–Thegaboutit by Hold Me Back; SISTER IS DEVIL, f, 3, GP, Mcl 16000, 3-25, 1 1/16mT, 1:42 1/5. B-WinStar Farm, LLC (KY.). $2,000 ’19 KEEJAN; $11,000 ’19 KEESEP.

Exhi–Rubyintheruff by Tribal Rule; THERUFFSIDEOFEXHI, f, 3, HOU, Mcl 25000, 3-24, 5 1/2f, 1:06 1/5. B-Starline Thoroughbreds (AB.). C$17,500 ’19 ALBSEP.

Fed Biz–Stolen Heart by Ecton Park; STOLEN BIZ, g, 3, CT, Mcl 12500, 3-24, 4 1/2f, :53 2/5. B-James Miller Jr. (WV.).

First Samurai–Ten Carat Lady by Pulpit; BROTHER SKYE, g, 3, CT, Mcl 5000, 3-24, 7f, 1:29 . B-Donald R. Dizney, LLC (KY.). *1/2 to J S Bach(SP$336,044).

Mizzen Mast–Rate of Exchange by Exchange Rate; ANOTATION, f, 3, TP, Mcl 30000, 3-24, 6f, 1:13 1/5. B-Kelshel Equine, LLC (KY.). $10,000 ’19 FTKOCT; $5,000 2020 KEENOV.

Pioneerof the Nile–Platinum by Mineshaft; SAPPHIRE, f, 3, HOU, Mcl 7500, 3-24, 7f, 1:26 2/5. B-Peter E. Blum Thoroughbreds, LLC (KY.). *1/2 to Potomac($264,954).

Shanghai Bobby–Dash Dot Dash (MSW$271,288), by Put It Back; BEATTHATFLEW, g, 3, AQU, Mcl 25000, 3-25, 7f, 1:27 4/5. B-Chester Broman & Mary R. Broman (NY.). $42,000 ’19 FTNAUG.

Sky Kingdom–Heir to Glory by Wildcat Heir; BALLINONABUDJET, c, 3, FG, Msw, 3-25, 1m 70y, 1:44 1/5. B-Spartan Team Investments LLC (LA.).

Tapiture–Trifolium by Candy Ride (ARG); GHOSTER, g, 3, HOU, Msw, 3-24, 1m, 1:41 4/5. B-Keith I. Asmussen (TX.). $27,000 ’19 FTKOCT.

Time Bandit–I’m Wild by Precocity; MAGAWILDTIME, c, 3, DED, Msw, 3-25, 7f, 1:27 4/5. B-Wayne Simpson (LA.). $7,000 ’19 ESLYRL.

Tourist–Cotton Ball by High Cotton; CUTETIP, f, 3, GG, Mcl 8000, 3-25, 5 1/2f, 1:05 3/5. B-Mike Puype & Slugo Racing (KY.).

Tourist–Silver Market by After Market; BEAUTY BOSS, f, 3, GP, Mcl 25000, 3-25, 5fT, :56 1/5. B-Wynnstay LLC & H. Allen Poindexteer (KY.). $12,000 2020 OBSSUM.

Andiron–Abigail by Quiet American; GAVIE, f, 4, PEN, Mcl 10000, 3-24, 6f, 1:12 4/5. B-Wagon Wheel Farm (PA.).

Constitution–Superior Storm (G1P$1,066,873), by Stormy Atlantic; SUPER CONSTITUTION, g, 4, OP, Msw, 3-25, 1 1/16m, 1:45 1/5. B-Jack Dickerson (KY.).

Corinthian–Nautical But Nice by Helmsman; NAUGHTY CORINTHIAN, g, 4, PEN, Mcl 7500, 3-24, 6f, 1:12 . B-William J Solomon VMD (PA.).

Grey Swallow (IRE)–Ruffled Feathers (SP$254,864), by Include; GREY HALO, f, 4, HOU, Mcl 25000, 3-25, 1mT, 1:38 1/5. B-Calumet Farm (KY.). $1,000 ’18 KEESEP.

Into Mischief–Bonne Rafaela (BRZ) by Elusive Quality; SKINNY DIP, f, 4, FG, Msw, 3-25, 5 1/2f, 1:03 4/5. B-1 0stud T.N.T. Llc (KY.). $400,000 ’18 KEESEP.

Liam’s Map–Kelwynne by Yes It’s True; CHOOSE TO BE HAPPY, f, 4, GP, Mcl 25000, 3-25, 5fT, :55 4/5. B-H & E Ranch (KY.). $90,000 ’18 OBSOCT.

Limehouse–Pink Gloss by Songandaprayer; BULL MEECHUM, g, 4, CT, Mcl 12500, 3-25, 4 1/2f, :53 3/5. B-Conroy Thoroughbreds LLC (WV.).

Macho Rocket–Bellamy’s Fire by Bellamy Road; FIRE TWO POINT O, g, 4, OP, Mcl 10000, 3-25, 6f, 1:13 . B-David R. Rogers & Daniel T. Rogers (AR.).

Beta Capo–Curlins B F F by Curlin; CURLINS CAPO, h, 5, HOU, Msw, 3-24, 5f, :59 3/5. B-Kathy L. Stephens (TX.).

Dublin–No More Flags by Personal Flag; IRISH GIANT, g, 5, AQU, Mcl 25000, 3-25, 7f, 1:28 1/5. B-Susanne Hooper, James Hooper &Thomas Albrecht (NY.). $40,000 ’17 FTNAUG.

Violence–Sydney’s Darling by Macho Uno; PALM D’ORO, m, 5, GG, Mcl 12500, 3-25, 5 1/2f, 1:05 4/5. B-B&G Stables (KY.).