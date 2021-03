North American Maiden Winners March 26

Behold de Buy–Final Word by Closing Argument; DONNAS FINAL WORD, f, 3, FON, Msw, 3-26, 4f, :47 . B-Donna J. Eaton (CO.).

Big Drama–Miss Grandiose by Grand Slam; MAMBA ON THREE, g, 3, GP, Mcl 25000, 3-26, 5fT, :55 4/5. B-Carl Bowling & Hallmarc Stallions LLC (FL.).

Bind–Playsamongthestars by Banker’s Gold; BANQUET CHEF, c, 3, FG, Mcl 12500, 3-26, 6f, 1:11 3/5. B-DocAtty Stables, LLC (LA.). $5,000 ’19 ESLYRL.

Bustin Stones–Frosty Bay by Frost Giant; BUSTIN BAY, f, 3, AQU, Mcl 25000, 3-26, 7f, 1:27 . B-Robert D. Rosenthal & Peter Rosenthal & Martin Greenberg (NY.).

Congrats–C’Mon Sister by Successful Appeal; NACO, c, 3, GP, Mcl 50000, 3-26, 5fT, :55 3/5. B-Aaron & Marie Jones LLC (KY.). $50,000 2020 OBSSPR.

Cougar Cat–Shesaluckyflag by Lucky Lionel; MISS ADDISYN K, f, 3, FON, Msw, 3-26, 4f, :48 . B-David Anderson (NE.).

Custom for Carlos–Bitsy’s Parade Day by Storm Day; BITSY’S CUSTOM C, g, 3, FG, Msw, 3-26, 5 1/2f, 1:04 3/5. B-Rose C. Hernandez & Earl Hernandez (LA.).

Empire Way–Bossy Belle by Street Boss; STARSHIP DEFIANT, f, 3, SA, Msw, 3-26, 5 1/2f, 1:04 1/5. B-Terry C. Lovingier (CA.). $15,000 ’19 FTCYRL. *1/2 to Phantom Boss (G3).

Goldencents–Ima Jersey Girl (MSW$258,454), by Lightnin N Thunder; PULLING STRINGS, f, 3, GP, Mcl 12500, 3-26, 5 1/2f, 1:04 3/5. B-Red Oak Stable (KY.).

Grasshopper–Bronxgirl by Corinthian; SET THE PACE, f, 3, HOU, Msw, 3-25, 5 1/2f, 1:06 3/5. B-Robert C Francis (TX.). $22,000 ’19 TEXAUG.

Hampton Court (AUS)–Coteau Kitten by Tale of the Cat; KITTENOFTHE COURT, f, 3, FG, Mcl 10000, 3-26, 1m 70y, 1:47 . B-J. Adcock & Montgomery Equine Center (LA.). $4,500 ’19 ESLYRL.

Honor Code–Run Kate Run by Cherokee Run; CODE NAME KATE, f, 3, OP, Msw, 3-26, 6f, 1:11 . B-Dell Ridge Farm, LLC (KY.). $60,000 ’19 KEESEP. *1/2 to Kid Kate (G1P$478,829) *1/2 to Amie’s Dini (G1P$296,814).

Khozan–Karen’s Wildcat by Wildcat Heir; MONDAY’S WITH MIKE, g, 3, TAM, Mcl 16000, 3-26, 7f, 1:25 1/5. B-Stonehedge, LLC (FL.).

Maclean’s Music–Visionary Wonder by Pollard’s Vision; SENSE OF MUSIC, f, 3, CT, Mcl 12500, 3-25, 4 1/2f, :54 3/5. B-Anthony Citarrella & Rich Manoogian (KY.). $28,000 ’19 KEESEP.

The Factor–Cherub by Giant’s Causeway; CHERUBIC FACTOR, c, 3, SA, Msw, 3-26, 6 1/2fT, 1:14 4/5. B-David DiPietro (KY.). $46,000 2020 OBSSUM.

Tonalist–Refugio by Bernardini; PAY GRADE, f, 3, AQU, Msw, 3-26, 1m, 1:38 2/5. B-R. S. Evans (NY.).

Tourist–Emma Spencer (IRE) by Zamindar; PIE KILLER, f, 3, FG, Mcl 50000, 3-26, 1 1/16m, 1:45 2/5. B-Gary Chervenell (KY.). $6,000 ’19 FTKOCT.

Astrology–Casino Blues by Thirty Six Red; JUPITER BLUES, g, 4, TAM, Mcl 10000, 3-26, 6f, 1:12 . B-Charles Deters (KY.). $3,500 ’18 KEEJAN; $3,500 ’18 OBSOCT. *1/2 to Bluesbdancing (MSW$412,503).

Broken Vow–Whirl by Curlin; UNBREAKABLE, f, 4, SA, Mcl 50000, 3-26, 1mT, 1:36 . B-Evergreen Thoroughbreds Inc. (WV.). $110,000 ’17 KEENOV; $300,000 ’18 KEESEP.

Hat Trick (JPN)–Westside Singer by Gone West; GIRL NAMED PATSY, f, 4, TP, Msw, 3-25, 6f, 1:10 1/5. B-Allen Tennenbaum (KY.). *Full to Secret Message (G2$566,413).

Point of Entry–Corner Three by Scat Daddy; BASELINE DRIVE, f, 4, GP, Msw, 3-26, 1mT, 1:34 1/5. B-Masters 2013 (FL.).

Redding Colliery–Foreign Girl by Run Production; REINSURE, g, 4, OP, Mcl 10000, 3-26, 1 1/16m, 1:47 2/5. B-Adcocks Red River Farm LLC (LA.). $2,000 ’17 ESLOCT.

Run Away and Hide–Snicklebritches by Stage Colony; CONCRETE CHARLIE, g, 4, TAM, Mcl 16000, 3-26, 1mT, 1:36 2/5. B-Byron G. Hughes (IN.). $10,000 ’18 FTKFEB.

Sky Mesa–Absolutely Cindy by Arch; CROWN THE PRINCE, g, 4, TP, Mcl 5000, 3-25, 1m, 1:40 4/5. B-Keith Kinmon (KY.).

Drosselmeyer–Carefree by Dixie Union; EL TOTO, h, 5, TAM, Mcl 16000, 3-26, 1mT, 1:36 1/5. B-G. Watts Humphrey Jr. (KY.). $1,200 ’17 KEESEP.