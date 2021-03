North American Maiden Winners March 28

Bernardini–Song Collection by Unbridled’s Song; VINCAIA, f, 3, HOU, Msw, 3-27, 5fT, :56 3/5. B-Machmer Hall & D + J Stables (KY.). $250,000 ’19 FTSAUG; $575,000 2020 OBSMAR.

Bernardini–Triumphantly by Mr. Greeley; OH STEVE, c, 3, TAM, Msw, 3-28, 6f, 1:10 4/5. B-Godolphin & Fairway Farm (KY.). $11,000 ’19 KEESEP. *1/2 to Trouble Kid(G3$535,478).

Broken Vow–Penumbra by Malibu Moon; ANOTHER WOMAN, f, 3, GP, Msw, 3-28, 7f, 1:23 3/5. B-Glenn Sorgenstein (KY.). $105,000 ’18 KEENOV.

Cairo Prince–Kiteta by Smart Strike; KEITANY, f, 3, GP, Mcl 16000, 3-28, 1 1/16mT, 1:42 2/5. B-Brereton C. Jones (KY.). $45,000 ’19 KEESEP.

Constitution–Sophie’s Destiny by Two Punch; MARION FRANCIS, f, 3, OP, Msw, 3-28, 1m, 1:39 . B-Blackstone Farm, LLC (PA.). $75,000 ’19 FTKJUL; $50,000 ’19 FTKOCT; $150,000 2020 OBSSPR.

Curlin–Katie’s Kiss (MSW$266,834), by Kantharos; FATE OF OPHELIA, f, 3, TAM, Msw, 3-28, 1 1/16mT, 1:44 1/5. B-Stonestreet Thoroughbred Holdings LLC (KY.). $360,000 ’19 KEESEP.

Dominus–Misbehavin Miss by Mineshaft; BY MY OWN, f, 3, TAM, Mcl 10000, 3-28, 6f, 1:13 2/5. B-Dr. Carolin Von Rosenberg DVM & Mike Yovankin (FL.).

Empire Maker–Fancy Dattt by Medaglia d’Oro; FANCY EMPRESS, f, 3, HAW, Mcl 6250, 3-28, 1m 70y, 1:45 1/5. B-Gainesway Thoroughbreds Ltd. (KY.). $32,000 ’19 KEESEP.

Fast Anna–Kitty’s Comet by Maria’s Mon; MILLARD’S COMET, f, 3, OP, Mcl 20000, 3-28, 6f, 1:12 4/5. B-Millard R. Seldin Rev. Trust (KY.). *1/2 to Pretty Greeley(G3P$306,695).

Flintshire (GB)–Caroline Victoria by Lonhro (AUS); YOUNG FLINT, c, 3, GP, Mcl 16000, 3-28, a7 1/2fT, 1:30 . B-John Liviakis (FL.).

Gem Heist–Music Recital by Bertrando; MUSICAL GEM, g, 3, SA, Mcl 30000, 3-28, 6f, 1:11 2/5. B-Bob W. Grayson (CA.). ***FIRST WINNER FOR SIRE

Half Ours–Fairness by Curlin; RUBY BEGONIA, f, 3, FG, Mcl 10000, 3-28, 6f, 1:12 1/5. B-Hunsicker Equine Associates, LLC. (LA.).

Include–Betshe Hath a Way by Gilded Time; MISS MAMBA, f, 3, FG, Mcl 30000, 3-28, a5 1/2fT, 1:05 . B-Lloyd Madison Farms- IV LLC (KY.).

Macho Uno–Cee’s Hollie by Cee’s Tizzy; MACHO CLASSIC, g, 3, HAW, Mcl 6250, 3-27, 6f, 1:13 1/5. B-H & E Ranch (KY.). $1,500 ’19 FTKOCT.

Maimonides–Nicer Than Ever by Pulpit; TROUBLEWITHACURVE, g, 3, FON, Mcl 10000, 3-28, 6 1/2f, 1:23 2/5. B-Matt Louis Edwards (OK.).

Midnight Lute–Crazy Lu by Holy Bull; MIA AT MIDNIGHT, f, 3, GP, Mcl 50000, 3-28, 1mT, 1:36 2/5. B-Mark R. Moran & Midnight Lute Syndicate (KY.). $12,000 ’18 KEENOV; $37,000 ’19 KEESEP.

Midshipman–Tyrannical by Street Boss; ROLLING FORK, g, 3, OP, Mcl 20000, 3-28, 6f, 1:12 1/5. B-Shortleaf Stable (AR.).

Mineshaft–Winning Image (MSW$750,237), by Southern Image; DARK TIMBER, c, 3, GP, Mcl 25000, 3-28, 6f, 1:11 . B-Calumet Farm (KY.).

Orb–Detach by Unbridled; SONO GRATO, g, 3, AQU, Msw, 3-28, 1m, 1:38 . B-Adele B. Dilschneider (KY.). $47,000 2020 OBSSPR. *1/2 to Apart(G2$735,360).

Rattlesnake Bridge–Panyiota by Trippi; CHERRY ROCK BRIDGE, f, 3, TAM, Mcl 16000, 3-28, 6f, 1:14 . B-Judy Karlin (FL.).

Shalaa (IRE)–Shim Sham (IRE) by Danehill Dancer (IRE); MY SEA COTTAGE (IRE), c, 3, GP, Msw, 3-28, 1mT, 1:34 4/5. B-Mubarak Al Naemi (IRE.). 60,000EUR ’19 GOFORB. ***FIRST U.S. WINNER FOR SIRE

Bob Black Jack–Trickey Diva by Abaginone; COUNTING CARDS, g, 4, GG, Msw, 3-28, 1 1/16m, 1:46 2/5. B-Charlie Robin (CA.). $1,200 ’18 BESOCT.

Carpe Diem–Indian Pond (G2P$266,122), by Speightstown; BRISTOL BAYOU, f, 4, SA, Mcl 20000, 3-28, 6 1/2f, 1:16 2/5. B-Hargus & Sandra Sexton (KY.). $70,000 ’18 KEESEP.

Clubhouse Ride–Secret Mountain by Mt. Livermore; SECRET CLUB, g, 4, SA, Msw, 3-28, 1mT, 1:35 . B-Harris Farms (CA.).

Danza–Rock ‘n’ Roll Gal by Spanish Steps; ROCK N JUNE BUG, g, 4, HAW, Msw, 3-28, 6f, 1:12 . B-Samuel and William Martin Trust . Edmund W Martin Trustee (IN.).

Data Link–Shining Appeal by Powerscourt (GB); FUNANDFUNNY, g, 4, OP, Mcl 10000, 3-28, 6f, 1:13 . B-Tony Feng (KY.). *1/2 to Fairwayngreen($270,175).

Midshipman–Avenue of Roses by Street Sense; AMARIN, f, 4, FON, Mcl 10000, 3-28, 1m, 1:44 4/5. B-John O’Meara (KY.). $42,000 ’18 FTKOCT.

Oxbow–A. P. Petal by A.P. Indy; OX BRIDGE, g, 4, SA, Mcl 50000, 3-28, 1mT, 1:35 2/5. B-Calumet Farm (KY.). *1/2 to S’maverlous(G2$685,591) *1/2 to Goats Town($331,918).

Uncle Mo–Qualia by Saarland; KITH, g, 4, AQU, Mcl 20000, 3-28, 1m, 1:39 . B-Marc Keller (KY.).

Country Day–Devilicious by Devil His Due; COUNTRY BOY CHARM, g, 5, FON, Mcl 5000, 3-28, 4f, :47 . B-Mr. & Mrs. Danny Thornsbury (KY.).