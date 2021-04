North American Maiden Winners March 31

Bahamian Squall–Kamelia Diamond by First Dude; BAHAMA BREEZE, f, 3, PRX, Mcl 30000, 3-31, 6f, 1:12 4/5. B-Dizney Double Diamond LLC (FL.).

Brethren–Ruby On My Mind by Congrats; MAGO ON MY MIND, f, 3, TAM, Mcl 16000, 3-31, 1mT, 1:37 1/5. B-SHH Ventures (FL.).

Dominus–Kulik Cat by Giant’s Causeway; MY DOMINATOR, g, 3, OP, Mcl 12500, 3-31, 6f, 1:12 3/5. B-Mr. & Mrs. Mark A. Burdette (AR.). $10,000 ’19 OKCSUM.

Goldencents–Wave the Colors by Brahms; BEAUREGARD, g, 3, WRD, Msw, 3-31, 1m, 1:41 3/5. B-Southern Legacy Thoroughbreds, LLC (LA.).

Kipling–Mount Stepney by Strong Hope; LA MORENA, f, 3, WRD, Msw, 3-31, 5 1/2f, 1:07 1/5. B-Center Hills Farm (OK.).

Laugh Track–Boutique by Tale of the Cat; WHO’S LAUGHIN NOW, g, 3, TUP, Mcl 10000, 3-30, 5 1/2f, 1:05 2/5. B-Mike Abraham (NM.). $2,000 ’19 RUIAUG.

Lea–Silvertonguediva by Arch; FLURRY OF FEATHERS, f, 3, TUP, Moc 30000, 3-31, 7 1/2fT, 1:32 1/5. B-Bradley W. Purcell (KY.). $45,000 ’18 KEENOV; $25,000 ’19 KEESEP.

Munnings–Armathwaite by Sky Classic; T J MUNNINGS, g, 3, TAM, Mcl 16000, 3-31, 1mT, 1:37 . B-Nathan McCauley (KY.). $30,000 ’18 KEENOV; $27,000 2020 OBSSPR. *Full to Ben’s Duchess (G3$265,311).

Songandaprayer–Those Lion Eyes by Lion Heart; BUNKIE’S SONG, c, 3, DED, Mcl 20000, 3-31, 5f, 1:00 4/5. B-Tom Curtis & Wayne Simpson (LA.). $9,000 ’19 ESLYRL.

Colonel John–Subtle Splendor by Political Force; OTSEGO, g, 4, WRD, Mcl 7500, 3-31, 5 1/2f, 1:07 3/5. B-Kevin Edward Lay (MN.).

Liaison–Buzz Home by Bellamy Road; OHIO STORM, f, 4, MVR, Mcl 15000, 3-31, 6f, 1:15 3/5. B-Hillburn Racing LLC (OH.).

Medal Count–Aunt Gena by Thunder Gulch; CHEVEYO, g, 4, DED, Mcl 5000, 3-31, 6 1/2f, 1:23 . B-Mr. & Mrs. Theodore R Kuster & Litman Ragland (KY.).

Mykindacandy–Stormin Nessie by Storm and a Half; FIVE RIVERS, f, 4, OP, Mcl 10000, 3-31, 6f, 1:13 3/5. B-William J. Prichard (AR.).

Song of Navarone–Indyellen by Congrats; INDY’S SONG, g, 4, TUP, Mcl 10000, 3-31, 5 1/2f, 1:04 4/5. B-Henry Dominguez (NM.).

Speed Limit–Monarch’s Mazie by Monarch’s Maze; LIMITLESS MAZIE, f, 4, DED, Mcl 10000, 3-31, 7f, 1:30 1/5. B-Matthews Thoroughbred Farm (LA.).

Speightstown–Cara Marie by Unbridled’s Song; SOSUA, f, 4, TAM, Msw, 3-31, 6f, 1:11 2/5. B-China Horse Club International Limited (KY.). $260,000 ’18 KEESEP. *1/2 to Girl Daddy (G3$321,240).

Successful Appeal–Miss Elsie (G2P$283,980), by Golden Gear; LADY AT THE BAR, f, 4, MVR, Msw, 3-31, 5 1/2f, 1:06 2/5. B-Nelson McMakin (KY.).