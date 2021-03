North American Maiden Winners March 5

Bernardini–Real Fancy Runner by Johannesburg; OHYOUDIDNTKNOW, r, 3, AQU, Mcl 20000, 3-5, 1m, 1:45 2/5. B-Nursery Place & Partners & Godolphin (KY.). $125,000 ’18 KEENOV; $82,000 2020 OBSSPR.

Big Blue Kitten–Tiz Vegas by Tiznow; DOUBLE DOT, f, 3, TAM, Mcl 16000, 3-5, 1mT, 1:36 4/5. B-Calumet Farm (KY.). $1,800 ’19 KEESEP.

Blame–Come a Callin by Dixie Union; OFFICIATING, c, 3, GP, Msw, 3-5, 1mT, 1:38 . B-Vegso Racing Stable (FL.). *1/2 to One of a Kind (SW$250,528) *1/2 to Caledonia Road (champion, $1,307,800).

Brody’s Cause–Circustown Rose by Wimbledon; ROSE’S CAUSE, f, 3, TAM, Mcl 16000, 3-5, 6f, 1:13 2/5. B-Mullikin Thoroughbreds (KY.). $9,500 ’19 OBSJAN; $32,000 ’19 OBSOCT.

California Chrome–Sweet Opportunity by Distorted Humor; CHROME OF OUR OWN, f, 3, SA, Mcl 30000, 3-5, 6f, 1:12 1/5. B-Charles Chu (KY.). $65,000 ’19 KEESEP.

Candy Ride (ARG)–Seaside Escape by Bernardini; FLAMINGO HAWK, g, 3, GP, Mcl 16000, 3-5, 6 1/2f, 1:16 3/5. B-Paul Pompa Jr. (KY.). $275,000 ’19 FTSAUG.

Capo Bastone–Kissin Lucky Lips by Dunkirk; RANDELLO, g, 3, TP, Msw, 3-4, 6f, 1:11 . B-Dr. J. David Richardson (KY.).

Constitution–Tiamaria by Harlan’s Holiday; FOUNDER’S DAY, f, 3, OP, Msw, 3-5, 6f, 1:11 1/5. B-Breeze Easy LLC (KY.). $25,000 ’19 KEESEP; $45,000 2020 OBSSPR.

Constitution–Haunted Heroine (MSW$267,150), by Ghostzapper; LAW PROFESSOR, c, 3, SA, Msw, 3-5, 1m, 1:37 2/5. B-Twin Creeks Farm (KY.).

Dialed In–Bestowed a Star by Aldebaran; FORAGOODTIMECALL, g, 3, GG, Mcl 8000, 3-5, 5 1/2f, 1:05 1/5. B-Michael J. Snyder (KY.). $16,000 ’19 KEESEP. *Full to Bourbon Calling (G1P$330,670).

Effinex–Double Mint by Eltish; FULL MOON FEVER, c, 3, AQU, Msw, 3-5, 1 1/8m, 1:58 1/5. B-Team West Side Stables & Ann Zabar (NY.).

Grazen–Jeannie’s Genie by Broken Vow; SOJOURNER TRUTH, f, 3, GG, Mcl 8000, 3-4, 5 1/2f, 1:06 2/5. B-Michael Allen (CA.).

Hear No Evil–I’m Successful by Successful Appeal; GRIMHILDE, f, 3, TAM, Mcl 16000, 3-5, 6f, 1:12 2/5. B-Carol Hershe (FL.). *1/2 to Da Wildcat Girl ($469,819).

Lookin At Lucky–Northern Miss by Bellamy Road; HOWDY PILGRIM, g, 3, HOU, Mcl 7500, 3-4, 1m, 1:41 1/5. B-Trackside Farm & Chet Blackey (KY.). $3,000 ’19 FTKOCT.

Malibu Moon–Successful Song (MG1P$632,538), by Successful Appeal; CAUSINGAHULLBALOO, f, 3, GP, Msw, 3-5, 1mT, 1:35 1/5. B-Live Oak Stud (FL.).

Mineshaft–Elusory by Broken Vow; EXCULPATORY, c, 3, LRL, Msw, 3-5, 5 1/2f, 1:05 2/5. B-Anchor & Hope Farm Inc & Finn’s Nickel, LLC (MD.).

Morning Line–Tinca’s Sky by Sky Mesa; HOOKED A GOODWIN, g, 3, OP, Mcl 10000, 3-5, 1m, 1:39 4/5. B-Farm III Enterprises LLC (FL.). $3,500 2020 OBSMAR; $8,000 2020 OBSSUM.

Mr. Big–Eight Daughters by Five Star Day; SMOOTHLIKEBUTTAH, f, 3, SA, Mcl 50000, 3-5, 1m, 1:39 . B-NP Thoroughbreds, Inc. (CA.).

Super Saver–Street Flirt by Street Boss; SPEECHIN N TEACHIN, g, 3, LRL, Mcl 10000, 3-5, 1 1/16m, 1:48 3/5. B-Pope McLean, Marc McLean, Pope McLean Jr. & WinStar Farm, LLC (KY.). $50,000 ’19 KEESEP; $15,000 2020 OBSSUM.

Uncle Lino–Why You by Polish Numbers; WHY ROXIE WHY, f, 3, LRL, Mcl 16000, 3-5, 6f, 1:12 4/5. B-Lana Wright (MD.). $2,500 ’18 FTMDEC.

Upstart–Now Now Girl by Tiznow; SIR LENNY, g, 3, LRL, Mcl 25000, 3-5, 1 1/16m, 1:46 1/5. B-Stonegate Stables LLC (NY.). $50,000 ’19 FTNAUG; $8,000 2020 FTMTYO.

Verrazano–Walk Off Winner by Grand Slam; ROYAL ATHENA, f, 3, CT, Mcl 12500, 3-4, 4 1/2f, :55 . B-Phil Owens & Micki Owens (KY.). $7,000 ’19 FTKFEB; $6,500 ’19 FTMYRL.

Competitive Edge–True Believer by Smart Strike; TRUE GRACE, g, 4, TAM, Mcl 16000, 3-5, 1mT, 1:36 1/5. B-Mr. & Mrs. Bertram R. Firestone (NY.). *1/2 to Believe Indeed ($273,989) *1/2 to Timely Tradition (MSP$420,377).

Emcee–Lil Lady Big Purse by Indian Charlie; LOVE THAT FACE, f, 4, AQU, Mcl 25000, 3-5, 6f, 1:14 4/5. B-Teresa Viola Racing Stables, LLC (NY.). $12,000 ’18 OBSOCT.

Holiday Justice–Bridal Train by Silver Train; J TRAIN, g, 4, FON, Msw, 3-5, 4f, :48 1/5. B-Randy Steffen (NE.).

Shore Breeze–Not Just a Rumor by Yes It’s True; READY OR NOT, g, 4, FON, Mcl 10000, 3-5, 6f, 1:15 4/5. B-Iowa State University (IA.). $20,000 ’18 IOWSEP. *1/2 to Artie’s Rumor (SP$256,943).

The Factor–Miss C C by Vindication; FORTYEIGHTSTRAIGHT, g, 4, TAM, Mcl 16000, 3-5, 1mT, 1:36 . B-River Bend Farm, Inc. (KY.). $5,000 ’18 FTKOCT.