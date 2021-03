North American Maiden Winners March 8

Birdrun–Deniro’s Saint (MSW$454,699), by Saints n’ Sinners; DENIRO’SRUNFORFUN, f, 3, MVR, Msw, 3-8, 6f, 1:17 . B-Rodney C. Faulkner (OH.).

Bodemeister–Katiebarthedoor by English Channel; KANSAS KING, g, 3, DED, Mcl 10000, 3-8, 1m, 1:42 4/5. B-Carrol J. Castille (LA.).

Dixie Chatter–Sunday Eve by Corinthian; LEBRON JANE, f, 3, TUP, Mcl 10000, 3-8, 1m, 1:40 4/5. B-Double Kee, LLC (CA.). $16,000 ’19 ARZNOV.

Last Gunfighter–Bethaven by Victory Gallop; DAKOTA OUTLAW, g, 3, PRX, Mcl 16000, 3-8, 6 1/2f, 1:20 3/5. B-William E. Riddle, Jr. (PA.). $12,000 ’19 FTMYRL.

Outwork–Eye to Victory by Eye of the Tiger; G VICTORY, c, 3, DED, Msw, 3-8, 6 1/2f, 1:21 1/5. B-John D. Gunther & Cudney Stables (KY.). $27,000 ’18 KEENOV; $20,000 2020 OBSSUM.

Speightster–Shesblondelikeme by Naevus; STONEHARBOR BLONDE, f, 3, PRX, Mcl 16000, 3-8, 6f, 1:13 4/5. B-Stoneview Farm, Inc. (KY.). $12,500 ’19 FTKOCT; $12,000 2020 OBSSPR.

Winslow Homer–Make Note of Me by Forest Camp; MAKING ME CRAZY, g, 3, MVR, Msw, 3-8, 6f, 1:16 1/5. B-University of Florida Foundation (FL.). $8,000 2020 OBSSUM. *1/2 to Indy Breeze ($270,100).

Jump Start–Marvelous Monkey by Saint Liam; BEST START, g, 4, PRX, Mcl 10000, 3-8, 6f, 1:15 1/5. B-Karen S. Farrar (PA.). $12,000 ’18 FTMOCT.

Lookin At Lucky–Andri by A. P. Warrior; SWANEE BEACH, f, 4, DED, Mcl 10000, 3-8, 7f, 1:29 4/5. B-C Kidder, N Cole & B Kidder & R.Kinder, E. Woolsey (KY.). $45,000 ’18 KEESEP.

Value Plus–Cacoon by Dixieland Band; GLITTER GIRL, f, 4, MVR, Mcl 5000, 3-8, 6f, 1:15 1/5. B-Thomas Kenwood Equels (FL.).