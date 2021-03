North American Non-Graded Stakes Results March 12

TURF PARADISE DERBY, TUP, $50,000, 3YO, 1 1/16M, 3-12.

7—

IT’S MY HOUSE, c, 3, Anthony’s Cross–Gerry’s Reward, by Grand Reward. ($2,000 ’19 OBSJAN; $8,000 2020 OBSSUM). O-Larry M Katz, B-Bryan Keith O Steen & Caryl Carlisle OSteen (FL), T-Robert B. Hess, Jr., J-Glenn W. Corbett, $29,760.

8—

Tony’s Tapit, c, 3, Tonalist–Autumn Wedding, by Runaway Groom. ($9,500 ’19 ARZNOV). O-Silva, Jose Luna and Nuevo Farms, B-H & E Ranch (KY), $9,600.

2—

Saturday Value, g, 3, Value Plus–Starship Sapphire, by Any Given Saturday. O-Pooli Thoroughbreds, B-Pooli Thoroughbreds (BC), $4,800.

Also Ran: Superduty Justice, Beckham James, Devils Workshop, Mr. Tripledouble, Mandrew, Freerunning.

Winning Time: 1:45 (ft)

Margins: 3/4, 7HF, HF.