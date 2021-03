North American Non-Graded Stakes Results March 20

TEXAS GLITTER S., GP, $75,000, 3YO, 5FT, 3-20.

8—

WARRIOR’S PRIDE, c, 3, Poseidon’s Warrior–Sophia’s Pride, by Pleasant Tap. O-Just For Fun Stable, Inc, B-Just For Fun Stable Inc (FL), T-Antonio Cioffi, J-Junior Alvarado, $45,570.

4—

Kasim, c, 3, Munnings–Bitty Kitty, by Kitten’s Joy. ($35,000 ’19 FTKOCT; $35,000 ’19 KEEJAN; $65,000 2020 OBSSPR). O-Paradise Farms Corp and Staudacher, David, B-Patricia L Moseley (KY), $14,700.

3—

Field Day, g, 3, Broken Vow–Sunny Isles, by Stormy Atlantic. O-Klein Racing, B-Klein Racing (KY), $7,350.

Also Ran: Omaha City, Dr. Duke, Nitro Time, No Que No.

Winning Time: :55 1/5 (fm)

Margins: 3/4, NO, 1.