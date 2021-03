North American Non-Graded Stakes Results March 7

BIOGIO’S ROSE S., AQU, $97,000, 4YO/UP, F/M, 1M, 3-7.

3—

ESPRESSO SHOT, m, 5, Mission Impazible–Glory Gold, by Medaglia d’Oro. ($69,000 ’17 FTNAUG; $22,000 ’17 KEEJAN). O-NY Final Furlong Racing Stable, Maspeth Stables and Parkland Thoroughbreds, B-Twin Creeks Farm (NY), T-Jorge R. Abreu, J-Eric Cancel, $55,000.

2—

Love and Love, m, 5, Goldencents–Fly the Colors, by Giant’s Causeway. ($27,000 ’16 KEENOV; $12,000 ’17 FTKOCT). O-Ruggeri Stable, B-Carl Bennett (NY), $20,000.

5—

Critical Value, f, 4, Bodemeister–See the Forest, by Forestry. O-Ten Strike Racing, B-Marshall K Gramm & Clay Sanders (NY), $12,000.

Also Ran: Firenze Freedom, Wasp.

Winning Time: 1:39 (ft)

Margins: 2, 11, 3 1/4.