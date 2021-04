North American Allowance Results April 10

KEE, 4TH, ALW, $80,494, 3YO, 1 1/16M, 4-10.

1—

FULSOME, c, 3, Into Mischief–Flourish, by Distorted Humor. O-Juddmonte Farms, B-Juddmonte Farms Inc (KY), T-Brad H. Cox, J-Tyler Gaffalione, $49,714.

2—

Ethical Judgement, c, 3, Honor Code–Give My Regards, by Smart Strike. ($170,000 ’19 KEESEP). O-Phoenix Thoroughbred, LTD, B-Mercedes Stables LLC (KY), $16,200.

4—

Aviano, c, 3, Medaglia d’Oro–Bryan’s Jewel, by Rockport Harbor. ($775,000 ’19 FTSAUG). O-Eclipse Thoroughbred Partners, Freeman, William T and Valdes, Michael, B-Timber Town Stable, LLC & Jane Winegardner (KY), $8,100.