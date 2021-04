North American Allowance Results April 21

IND, 4TH, ALW, $36,500, 3YO/UP, 5F, 4-21.

4—

DOUBLE ADVANTAGE, c, 4, Tapiture–Double Harbor, by Rockport Harbor. ($130,000 ’17 KEENOV; $180,000 ’18 KEESEP). O-Spiess Stable LLC and Klopp, Randy, B-Deann Baer & Greg Baer DVM (IN), T-Randy L. Klopp, J-Deshawn L. Parker, $21,900.

3—

Flatoutjustice, g, 6, Flat Out–You Too, by You and I. ($20,000 ’16 INDOCT). O-Israel J Garcia, B-Justice Farm & Greg Justice (IN), $7,300.

8—

Seminole Justice, g, 5, Justin Phillip–Seminole Lady, by Indian Charlie. O-Martin, Sharon and Martin, Paul E, B-Paul Martin & Sharon Martin (IN), $3,650.