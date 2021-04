North American Allowance Results April 22

OP, 8TH, AOC, $110,000, 4YO/UP, 5 1/2F, 4-22.

HOLLIS, g, 6, Street Sense–Miss Inclined, by Pulpit. ($200,000 ’15 KEENOV; $120,000 ’16 KEESEP). O-WSS Racing, LLC and 4 G Racing, LLC, B-Mueller Thoroughbred Stable, LTD (KY), T-John Alexander Ortiz, J-David Cabrera, $66,000.

Awesome Anywhere, g, 7, Awesome of Course–Baby Doll, by Smarty Jones. ($15,000 2016 OBSMAR). O-All Schlaich Stables LLC, Hollendorfer, LLC, Team Green LLC and Todaro, George, B-Edward Seltzer, Beverly Anderson, Joseph Barbazon & Helen Barbazon (FL), $22,000.

Drena’s Star, g, 6, First Samurai–Starlite Starbrite, by Mutakddim. O-Randy E Marriott, Randy E, Wiest, Clayton and Wiest, Rick, B-Paul Van Doren (KY), $11,000.