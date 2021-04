North American Allowance Results April 26

IND, 6TH, ALW, $38,500, 3YO/UP, F/M, 5F, 4-26.

4—

SERENA BECK, f, 4, Bayern–Serena’s Reward, by Grand Reward. O-Walsh, Chris and Alan, B-Chris Walsh & Alan Walsh (IN), T-Antonio Duran, J-Santo Sanjur, $23,100.

3—

Azurita, f, 4, Dominus–Angel’s Royalty, by Mesopotamia. ($0 ’18 INDOCT). O-Crystal Racing Enterprises and Contreras Stable, Inc, B-Walter T Bates (IN), $7,700.

5—

Nutcracker Ballet, m, 5, Drosselmeyer–Stargazzing, by Royal Academy. O-Cedar Brick Farm and Huffman, Patrick, B-Cedar Brick Farm & Patrick Huffman (IN), $3,850.