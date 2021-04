North American Allowance Results April 29

OP, 8TH, AOC, $108,000, 4YO/UP, F/M, 1M, 4-29.

2—

MISS BIGLY, m, 5, Gemologist–Miss Puzzle (AUS), by Citidancer (IRE). ($120,000 ’16 KEENOV; $20,000 ’17 KEESEP). O-Agave Racing Stable and Rockin Robin Racing Stables, B-SF Bloodstock (KY), T-Philip D’Amato, J-Martin Garcia, $64,800.

3—

Jilted Bride, f, 4, Wicked Strong–Cry At My Wedding, by Street Cry (IRE). ($150,000 2019 OBSMAR). O-Bradley Thoroughbreds, Cambron, Tim, Cambron, Anna, Carruth, Brady and Carruth, Zane, B-Bobby Jones Equine, LLC (FL), $21,600.

4—

Best Kept Secret, m, 5, Line of David–Secretsoftheheart, by Put It Back. O-Tracy Hersman, B-Flying H Stables, LLC (KY), $10,800.