North American Allowance Results April 9

KEE, 6TH, AOC, $82,488, 4YO/UP, F/M, 1 1/16M, 4-9.

5—

SPICE IS NICE, f, 4, Curlin–Dame Dorothy, by Bernardini. ($1,050,000 ’18 KEESEP). O-Low, Lawana L and Robert E, B-B Flay Thoroughbreds LLC (KY), T-Todd A. Pletcher, J-John R. Velazquez, $50,948.

6—

Market Rumor, f, 4, Afleet Alex–Taylor Street, by Street Sense. O-Bloch, Randall L and Six Column Stables, LLC, et al, B-Randy Bloch, et al (KY), $16,600.

1—

Movie Moxy, f, 4, Street Sense–Casting Director, by Bernardini. ($225,000 ’18 KEESEP). O-Hill, Jim and Susan, B-Bonne Chance Farm, LLC (KY), $8,300.