North American Graded Stakes Results April 16

DOUBLEDOGDARE S. (G3), KEE, $100,000, 4YO/UP, F/M, 1 1/16M, 4-16.

5—

BONNY SOUTH, f, 4, Munnings–Touch the Star, by Tapit. O-Juddmonte, B-Juddmonte Farms Inc (KY), T-Brad H. Cox, J-Florent Geroux, $60,000.

1—

Royal Flag, m, 5, Candy Ride (ARG)–Sea Gull, by Mineshaft. O-WS Farish, B-W S Farish (KY), $20,000.

3—

Graceful Princess, m, 5, Tapit–Havre de Grace, by Saint Liam. O-Whisper Hill Farm, LLC, B-Whisper Hill Farm LLC (KY), $10,000.

Also Ran: Eres Tu, High Regard, Speech.

Winning Time: 1:43 2/5 (ft)

Margins: HD, HD, 4HF.