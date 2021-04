North American Graded Stakes Results April 18

KONA GOLD S. (G3), SA, $98,000, 3YO/UP, 6 1/2F, 4-18.

1—

CEZANNE, c, 4, Curlin–Achieving, by Bernardini. ($3,650,000 2019 FTFMAR). O-Magnier, Mrs John, Tabor, Michael B, Smith, Derrick and St Elias Stable, B-Hill ‘n’ Dale Equine Holdings, Inc &St Elias Stables, LLC (KY), T-Bob Baffert, J-Flavien Prat, $60,000.

4—

Brickyard Ride, c, 4, Clubhouse Ride–Brickyard Helen, by Southern Image. O-Alfred Pais, B-Alfred a Pais (CA), $20,000.

2—

Fight On, h, 6, Into Mischief–Havenlass, by Elusive Quality. ($340,000 ’16 KEESEP). O-C T R Stables LLC (Calvert) and Westside Racing Stable, B-Haymarket Farm LLC (KY), $12,000.

Also Ran: Ax Man.

Winning Time: 1:14 3/5 (ft)

Margins: 9 3/4, 1 1/4, 3/4.