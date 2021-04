North American Graded Stakes Results April 2

TRANSYLVANIA S. (G3), KEE, $150,000, 3YO, 1 1/16MT, 4-2.

1—

SCARLETT SKY, c, 3, Sky Mesa–Mata Mua, by Arch. O-Stuart S Janney, III, B-Stuart S Janney, III LLC (KY), T-Claude R. McGaughey III, J-Joel Rosario, $90,000.

2—

Palazzi, c, 3, Pioneerof the Nile–Kindle, by Indian Charlie. ($375,000 ’18 KEENOV; $510,000 ’19 FTSAUG). O-John C Oxley, B-HnR Nothhaft Horseracing LLC & Pioneerof the Nile Syndicate (KY), $30,000.

4—

Fire At Will, c, 3, Declaration of War–Flirt, by Kitten’s Joy. ($97,000 ’19 KEESEP). O-Three Diamonds Farm, B-Troy Rankin (KY), $15,000.

Also Ran: Barrister Tom, Earls Rock (IRE), Breadman.

Winning Time: 1:43 4/5 (gd)

Margins: HF, HF, 1 1/4.