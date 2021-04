North American Graded Stakes Results April 24

SAN FRANCISCO MILE S. (G3), GG, $251,350, 3YO/UP, 1MT, 4-24.

3—

WHISPER NOT (GB), c, 4, Poet’s Voice (GB)–Poyle Meg (GB), by Dansili (GB). (4,000gns ’17 TATDEC; 20,000EUR ’18 TATIRE; 90,000gns 2020 TATAGS). O-Electric City Racing, Madaket Stables LLC, Dunn, Christopher T and Peskoff, Jeremy, B-Cecil and Miss Alison Wiggins (GB), T-Richard Baltas, J-Geovanni Franco, $150,000.

2—

Keeper Ofthe Stars, m, 5, Midnight Lute–Sociable, by Run Away and Hide. ($60,000 ’16 KEENOV; $180,000 ’17 KEESEP). O-Tommy Town Thoroughbreds LLC, B-Olin Gentry, Omar Trevino & Anthony Cappola (KY), $50,000.

8—

Restrainedvengence, g, 6, Hold Me Back–Cupids Revenge, by Red Ransom. ($67,000 ’16 KEESEP). O-Brinkerhoff, Kelly and Grayson, Jr, Bob, B-Westwind Farms (KY), $30,000.

Also Ran: Brown Storm (CHI), Border Town, Ohio (BRZ), Kiwi’s Dream (AUS), Diamond Blitz.

Winning Time: 1:35 4/5 (fm)

Margins: HD, 2, NO.