North American Maiden Winners April 1

American Pharoah–Hope Rules by Sky Mesa; AMERICAN BOURBON, f, 3, GG, Mcl 20000, 4-1, 1mT, 1:38 4/5. B-Ashview Farm & Colts Neck Stables (KY.). $20,000 2020 OBSSUM.

Cyber Secret–Tress by War Front; BACKGATE BELLE, f, 3, OP, Mcl 20000, 4-1, 1 1/16m, 1:51 1/5. B-Glynn A. Puryear (AR.).

Declaration of War–Lemarchos by Lemon Drop Kid; IDA CLAIRE, f, 3, GG, Msw, 4-1, 1mT, 1:40 3/5. B-Indian Creek, John and Riley Hess, Dr.William Hess & John Hess (KY.). $9,000 ’19 KEEJAN; $5,500 ’19 KEESEP; $60,000 2020 CALMIX.

Dialed In–Fujiana by Fusaichi Pegasus; ELECTRIC YOUTH, f, 3, AQU, Msw, 4-1, 6f, 1:14 4/5. B-Jonathan Thorne (NY.). $60,000 ’18 FTNOCT; $22,000 ’19 FTNAUG; $70,000 ’19 OBSOCT.

Grey Swallow (IRE)–Anna Creek by Lonhro (AUS); GREY STREAK, c, 3, GP, Mcl 25000, 4-1, 1 1/16mT, 1:41 . B-Calumet Farm (KY.).

Lookin At Lucky–Found a Diamond by Colonel John; LOOKIN FOR GOLD, g, 3, GG, Mcl 12500, 4-1, 1m, 1:42 . B-Lance B Frederick & Todd Frederick (KY.). $25,000 2020 OBSSUM.

Mshawish–Ourperfectpastor by Pleasantly Perfect; PERFECT ONE, g, 3, HOU, Mcl 7500, 3-31, 7f, 1:26 1/5. B-David J. Lanzman Racing, Inc. (KY.). $50,000 ’19 KEESEP.

Talent Search–Avery’s Smile by Uptowncharlybrown; JENNA’S LIL AGNES, f, 3, PEN, Msw, 3-31, 5 1/2f, 1:05 4/5. B-Uptowncharlybrown Stud LLC (PA.).

Too Much Bling–Paddle Out by Valid Expectations; CLIPPER COVE, f, 3, HOU, Mcl 5000, 3-31, 5 1/2f, 1:06 1/5. B-W. S. Farish (TX.).

Vancouver (AUS)–Lisdoonvarna by Bodemeister; UNIDENTIFIED MAN, g, 3, OP, Mcl 30000, 4-1, 1 1/16m, 1:46 2/5. B-Springhouse Farm & Circular Road Breeders (KY.). $30,000 2021 OBSJAN.

Awesome Bet–Veil of Tears by Distorted Humor; LAUGHING LATINOS, c, 4, DED, Mcl 10000, 4-1, 7f, 1:28 3/5. B-Federico Del Toro & Maximo Lamarche (LA.).

Broken Vow–The Giant’s Beauty by Giant’s Causeway; A VOW OF BEAUTY, g, 4, AQU, Mcl 25000, 4-1, 1m, 1:41 1/5. B-Albert Fried Jr. (NY.).

Broken Vow–Shining Sea by Stormy Atlantic; WILD ESCAPE, f, 4, OP, Mcl 12500, 4-1, 1m, 1:41 3/5. B-Mark Brown Grier (MD.). $39,000 ’18 FTMOCT.

Chatain–Catlaan by Shuailaan; ZCAT’S CHATAIN, c, 4, DED, Mcl 5000, 4-1, 5f, 1:01 1/5. B-Chad White (LA.).

Distorted Humor–Flying Colors (IRE) by Teofilo (IRE); HAPPY BEE, f, 4, CT, Mcl 5000, 3-31, 7f, 1:31 1/5. B-International Equities Holdings Inc. (KY.). $6,000 2020 KEENOV.

Lucky Pulpit–Indivar by Indian Charlie; CHIEFTESS, f, 4, TUP, Mcl 5000, 3-31, 4 1/2f, :53 . B-B.D. Gibbs Farm, LLC & Fleetwood Bloodstock, LLC (KY.). $20,000 ’18 BESOCT; $1,500 ’18 KEEJAN.

Mr Speaker–Too Good to B True by Mizzen Mast; COLLOQUIST, g, 4, HOU, Msw, 3-31, 1mT, 1:37 3/5. B-Joe Straus (KY.).

Noble Mission (GB)–Denomination (MG3$503,520), by Smart Strike; MISS GHISLAINE, f, 4, GP, Mcl 16000, 4-1, 1 1/16mT, 1:41 3/5. B-Mrs. Alec Head (KY.).

Shanghai Bobby–Quiet Maria by Maria’s Mon; CHARLIECANDO, g, 4, GP, Mcl 16000, 4-1, a7 1/2fT, 1:29 . B-Totier Creek Farm (KY.). $12,000 ’17 KEENOV; $35,000 ’18 FTKOCT.

The Big Beast–Potluck Dinner by Pentelicus; BUXOM BEAST, f, 4, GP, Mcl 16000, 4-1, 5fT, :56 2/5. B-Ocala Stud (FL.). $205,000 2019 OBSAPR. *1/2 to Gourmet Dinner(G3$1,191,230).

The Factor–Provincial by Pulpit; QUANDARY, f, 4, TUP, Mcl 10000, 4-1, 5 1/2f, 1:05 . B-CESA Farm (FL.). $75,000 2019 OBSAPR.

Wicked Strong–Chandelle No. Five by Yes It’s True; WICKEDLY TRUE, g, 4, PEN, Mcl 10000, 3-31, 6f, 1:13 . B-Fox Tale and Kristen Johnson (PA.).

Graydar–Prepared by Giant’s Causeway; SUITE ALONSO, g, 5, TUP, Mcl 5000, 4-1, 4 1/2f, :52 1/5. B-Twin Creeks Farm (KY.). $70,000 ’17 KEESEP.

Indy Express–Tracklode by Track Barron; GOSPEL JOHN, g, 5, WRD, Mcl 7500, 3-31, 5 1/2f, 1:07 1/5. B-Joe Merrick (OK.).

Cherokee Tin–Miss Stone Express by Sorcerer’s Stone; CHEROKEETIN XPRESS, m, 6, DED, Mcl 5000, 3-31, 5f, 1:02 4/5. B-Phyllis Comeaux & Rob Redding & Kenneth Benoit (LA.).