North American Maiden Winners April 11

Verrazano–Toni’s Hollyday by Harlan’s Holiday; CHI TOWN LADY, f, 2, KEE, Msw, 4-11, 4 1/2f, :51 4/5. B-Castleton Lyons & Kilboy Estate & Gavin Tierney (KY.).

Bodemeister–Cookie Cutter by Cowtown Cat; TWO COOKIE RULE, g, 3, HAW, Mcl 15000, 4-11, 1m 70y, 1:45 2/5. B-Pine Ridge Stables LTD. (KY.). $5,000 ’19 KEESEP; $20,000 2020 OBSSUM.

Candy Ride (ARG)–Indian Safari by Indian Charlie; WRAPPER RULE, f, 3, OP, Mcl 30000, 4-11, 5 1/2f, 1:05 4/5. B-Dan Agnew (KY.). $300,000 ’19 KEESEP.

Commissioner–Cascadilla Falls by E Dubai; CONVECTION, c, 3, KEE, Mcl 30000, 4-11, 6f, 1:10 1/5. B-Brant Laue (KY.). $18,000 ’18 FTKNOV; $80,000 ’19 KEESEP.

Dads Caps–Sea of Red by Unusual Heat; CHIEF JACKSON, g, 3, GG, Msw, 4-11, 5 1/2f, 1:03 4/5. B-Richard Barton Enterprises (CA.). ***FIRST WINNER FOR SIRE

Firing Line–Marvelex by Explicit; MARESONOFAGUN, g, 3, HAW, Msw, 4-11, 1m 70y, 1:44 1/5. B-Dr. Kathleen Halleran (IL.).

Gem Heist–Mama’ssaturdaynite by Any Given Saturday; SATURDAY HEIST, f, 3, SA, Mcl 50000, 4-11, 6f, 1:11 4/5. B-Bob W. Grayson (CA.).

Gemologist–Game Fair by Quiet American; TALK RADIO, f, 3, KEE, Mcl 20000, 4-11, 1 1/16m, 1:47 2/5. B-J. V. Shields Jr. (KY.).

Goldencents–Spring Zapper by Ghostzapper; STRESSED, f, 3, SA, Mcl 100000, 4-11, 5 1/2f, 1:03 3/5. B-Two Boys Partnership (KY.). $25,000 ’18 KEENOV; $30,000 ’19 FTKJUL; $110,000 2020 FTMTYO.

He’s Had Enough–Angel Dreams by City Place; PLAYERA, f, 3, GP, Mcl 12500, 4-11, 6f, 1:13 2/5. B-Rustlewood Farm, Inc. (FL.). $1,000 ’19 OBSOCT; $13,000 2020 OBSSUM.

Into Mischief–Know Clouds by Henrythenavigator; MISCHEVIOUS MEL, f, 3, KEE, Msw, 4-11, 1 1/16mT, 1:46 1/5. B-Robin Lane Thoroughbreds, LLC (KY.). $375,000 ’19 KEESEP.

Into Mischief–Halo Dolly (G2$1,016,466), by Popular; BARRAZA, c, 3, SA, Mcl 100000, 4-11, 6f, 1:10 2/5. B-Spendthrift Farm, LLC (KY.).

Laurie’s Rocket–Dea Aveta by Broken Vow; RACHIE RACH, f, 3, OP, Mcl 12500, 4-11, 6f, 1:14 . B-McDowell Farm (AR.).

Malibu Moon–Miss Always Ready by More Than Ready; ALWAYS CARINA, f, 3, AQU, Msw, 4-11, 6f, 1:10 3/5. B-Three Chimneys Farm, LLC (KY.). *1/2 to Structor(G1$710,880).

Normandy Invasion–Jamaican Ginger by Maria’s Mon; GREY INVASION, c, 3, CT, Msw, 4-10, 6 1/2f, 1:23 2/5. B-Carolyn Vogel (NY.). $6,000 2020 FTMTYO.

Orientate–She’s Curly by Curlin; HE’S ORIENTATE, g, 3, LRL, Mcl 25000, 4-11, 6 1/2f, 1:17 4/5. B-Carl Lanier (MD.).

Runhappy–Saluda (MSP$273,952), by Congaree; CHAMPAGNE SALUTE, f, 3, GP, Msw, 4-11, 1m, 1:38 2/5. B-Nursery Place, Donaldson & Broadbent (KY.). $60,000 ’19 KEESEP.

Speightster–But She’s Ours by Lawyer Ron; BIG TONY’S GIRL, f, 3, AQU, Mcl 25000, 4-11, 6f, 1:13 2/5. B-Rhapsody Farm LLC (NY.). $20,000 ’18 FTNOCT; $20,000 2020 FTMTYO.

Speightstown–Samantha Nicole by Medaglia d’Oro; FAIRCHILD, f, 3, KEE, Msw, 4-11, 1 1/16mT, 1:43 4/5. B-Stonestreet Thoroughbred Holdings LLC (KY.).

Tiznow–Total Knockout by Unbridled’s Song; CULTURED, f, 3, GP, Msw, 4-11, a7 1/2fT, 1:29 . B-Mr. & Mrs. Eric Buckley & Tiznow Syndicate (KY.). $115,000 ’19 KEESEP.

Union Rags–Our Gal El by Tapit; UNION GAP, c, 3, GP, Mcl 16000, 4-11, 7f, 1:26 1/5. B-Idlewood Farm & Indian Creek (KY.).

Bernardini–Dattts Awesome by Awesome Again; OIL COLONY, g, 4, FON, Mcl 10000, 4-11, 6f, 1:16 . B-Coteau Grove Farms, LLC (KY.). $75,000 ’18 OBSOCT; $52,000 2019 KEENOV.

Cross Traffic–Down On Copperline by Mutakddim; COPPER CROSSING, g, 4, HAW, Mcl 15000, 4-11, 5 1/2f, 1:06 1/5. B-Spooky Hollow Racing, Inc & Bob Hewett (KY.).

Flat Out–Farayya by Hard Spun; NICOLE GRACE, f, 4, SA, Mcl 25000, 4-11, 1m, 1:41 1/5. B-Janavar Thoroughbreds LLC (KY.).

Gemologist–Valid Kris by Valid Wager; SHERWIN, g, 4, FON, Mcl 5000, 4-11, 4f, :49 1/5. B-H. Allen Poindexter (KY.).

Ghostzapper–Underwater by Theatrical (IRE); RED FLAG ALERT, c, 4, GP, Mcl 16000, 4-11, 1mT, 1:36 3/5. B-Brent Douglas Wilson & Douglas Wilson (KY.). $110,000 ’18 KEEJAN; $600,000 2019 OBSAPR.

Paddy O’Prado–Pieria by Atticus; PADDY’S PRINCESS, f, 4, LRL, Mcl 10000, 4-11, 6f, 1:12 . B-Heart’s Desire Farm LLC & Victor M Santiago (KY.). *1/2 to One Smokin’ Lady(G3P$283,620) *1/2 to Kroy(G2P$415,110).

Phantom Wildcat–Enchanting Gal by Tossofthecoin; ALMA SPIRIT, f, 4, GG, Mcl 8000, 4-11, 5 1/2f, 1:05 4/5. B-WAYNE SWISHER (CA.).

Twirling Candy–Crying On Saturday by Any Given Saturday; CHEWY CHEWY GOOD, f, 4, OP, Mcl 25000, 4-11, 1m, 1:40 1/5. B-Ramspring Farm (KY.). $10,000 ’18 KEESEP.

Kitten’s Joy–When We Act by Giant’s Causeway; DRAMATIC KITTEN, g, 5, GP, Mcl 16000, 4-11, 1mT, 1:36 4/5. B-Kenneth L. Ramsey & Sarah K. Ramsey (ON.).

Quality Road–Miz Magician by Mizzen Mast; ROAD TO OZ, g, 6, MON, Msw, 4-10, 3mT, 6:02 . B-R. Larry Johnson (MD.).