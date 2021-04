North American Maiden Winners April 12

Fast Anna–Miss Blue Grass by St. Jovite; BLUE GRASS ANNA, f, 3, DED, Mcl 20000, 4-12, 6 1/2f, 1:22 4/5. B-Ron Patterson (KY.). $38,000 ’19 KEESEP. *1/2 to Alsono (MSW$309,079).

Flashback–I Gottaread by Lucky Lionel; FEAR THE FLASH, f, 3, WRD, Mcl 15000, 4-12, 5 1/2f, 1:07 3/5. B-Cowboy Stables, LLC (OK.).

Flat Out–Coy by Elusive Quality; BELLA BLU, f, 3, WRD, Msw, 4-12, 1m, 1:42 . B-John James Revocable Trust (OK.). $17,500 ’19 OKCSUM.

Itsmyluckyday–Shesmorethanatiger by Tiger Ridge; LUCKY STREAK, g, 3, MVR, Msw, 4-12, 6f, 1:14 . B-R. Gorham (OH.).

Macho Uno–Fiftyfour Forever (MSP$275,206), by Closing Argument; FIFTY PROTECTION, g, 3, DED, Mcl 20000, 4-12, 5f, :59 4/5. B-J. Adcock & Lon Baronne (LA.).

Talent Search–Sundays On the Bay by Disco Rico; WIZKY’S ON THE BAY, g, 3, PRX, Msw, 4-12, 6f, 1:11 3/5. B-Glenn E. Brok LLC (PA.). *1/2 to Devine Dental ($345,534).

Crider–Mirror Bay by Graeme Hall; CRIDER CHASE, f, 4, DED, Mcl 10000, 4-12, 6 1/2f, 1:23 3/5. B-J. Ronald Sebastien (LA.).

Distorted Humor–Abatis by Aptitude; EXPENSIVE, g, 4, PRX, Mcl 10000, 4-12, 6f, 1:12 2/5. B-Tony Holmes & Distorted Humor Syndicate (KY.). $190,000 ’18 KEESEP.

Palace–Dynamite Dame by El Prado (IRE); SAG HARBOR, c, 4, DED, Msw, 4-12, 5f, :59 . B-Nancy Shuford (KY.). $75,000 ’18 KEESEP; $125,000 2019 OBSAPR.

Smart Bid–Golden Reflection by Medaglia d’Oro; GOLDEN VICTORY, g, 4, LA, Mcl 3500, 4-11, 4 1/2f, :52 4/5. B-John Ernst & Allegra Ernst (CA.). $11,000 2019 FTCJUN.