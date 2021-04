North American Maiden Winners April 14

Attila’s Storm–Charlotte’s Drone by B. G.’s Drone; BELLA DONA, f, 2, TUP, Moc 30000, 4-14, 4 1/2f, :52 . B-Robert Driggers & Del Rae Driggers (NM.). *Full to Tilla Cat (MSW$369,369).

Firing Line–Applelicious by Flatter; NAKATOMI, g, 2, KEE, Msw, 4-14, 4 1/2f, :51 1/5. B-Arnold Zetcher LLC & Crestwood Farm (KY.). $18,000 ’19 KEENOV; $25,000 ’20 FTKOCT.

Astrology–Oaks Lily by Badge of Silver; DARK HONEY, f, 3, IND, Msw, 4-14, 5 1/2f, 1:06 1/5. B-Kings and Queens Farm (KY.). *1/2 to Yarek (G3).

Big Blue Kitten–Nieve by English Channel; NINJA KITTEN, f, 3, IND, Msw, 4-14, 5 1/2f, 1:06 3/5. B-Calumet Farm (KY.). $4,000 ’19 KEESEP; $67,000 2020 OBSSUM.

Bodemeister–Via Veneto by Orientate; BODENSEE, f, 3, IND, Mcl 10000, 4-14, 5 1/2f, 1:07 4/5. B-Donald R. Dizney, LLC (FL.). $3,500 2021 OBSJAN.

Jack Milton–Hen Party by Hennessy; SCARLETT’S JACK, g, 3, WRD, Msw, 4-14, 1m, 1:40 3/5. B-Glendalough LLC (KY.). $5,000 ’18 KEENOV.

Jump Start–Elena Says Hello by Harlan’s Holiday; EDDIE’S CHARGE, c, 3, PRX, Mcl 25000, 4-14, 7f, 1:25 1/5. B-Edward H. Stone (PA.). *Full to Jump for Alex (MSP$258,434).

Lewis Michael–Alidoon by Muldoon; FASHION MERIT, f, 3, DED, Mcl 10000, 4-14, 6 1/2f, 1:23 4/5. B-Daman Paul Albarado (LA.).

Lotsa Mischief–Smoky Creek by Benton Creek; J T’S LA NENA, f, 3, TUP, Mcl 15000, 4-13, 5 1/2f, 1:04 . B-Fleming Thoroughbred Farm LLC (AZ.). $1,000 ’19 ARZNOV.

Speightster–Victorious Heart by Lion Hearted; SMOOTH DANCER, f, 3, TAM, Mcl 16000, 4-14, 5 1/2f, 1:06 . B-Nancy L Terhune & Ernest Frohboese (VA.). $20,000 ’19 FTKOCT; $50,000 2020 OBSSUM.

Street Sense–Cheeky Charm by A.P. Indy; RACE CRAFT, c, 3, DED, Msw, 4-14, 6 1/2f, 1:20 3/5. B-Calumet Farm (KY.).

Tapizar–Timeless Spirit by Devil His Due; TAPIT’S SPIRIT, g, 3, IND, Msw, 4-13, 5 1/2f, 1:05 4/5. B-Normandy Farm (KY.). $10,000 ’19 FTKOCT.

Temple City–Saint Midas by Touch Gold; GOLDEN TEMPLE, f, 3, MVR, Msw, 4-14, 5f, 1:01 4/5. B-New Dawn Stable, LLC (KY.). $1,500 ’19 KEESEP.

Union Rags–Miracle Run by Street Cry (IRE); HIGH FASHION, f, 3, KEE, Mcl 50000, 4-14, 1 1/16m, 1:45 1/5. B-G. Watts Humphrey Jr. & W. S. Farish (KY.).

Will Take Charge–Nuestra Star by Storm Boot; V K STAR, f, 3, TAM, Mcl 16000, 4-14, 1 1/16mT, 1:45 3/5. B-Farm III Enterprises LLC (FL.).

Constitution–Tapaline by Eavesdropper; G KATE, f, 4, DED, Mcl 10000, 4-14, 5f, 1:00 1/5. B-Golden Pedigree LLC (KY.). $10,000 ’18 OBSJAN.

Cowboy Cal–Goldie’s Missile by Golden Missile; SARAH’S STAR, f, 4, TUP, Mcl 5000, 4-13, 6 1/2f, 1:17 3/5. B-Robert A. Schreiber (CO.).

Fort Loudon–Diamondaire by Distorted Humor; SMOOTH AS GLASS, f, 4, TAM, Mcl 10000, 4-14, 5 1/2f, 1:05 1/5. B-Jacks or Better Farm Inc. (FL.). *1/2 to C. Zee (G3$486,902).

Gospel Tiz Key–Nikimoto by Macho Uno; GOSPEL CARLOTTA, f, 4, WRD, Msw, 4-14, 6f, 1:13 2/5. B-Steve Williams (OK.). FIRST WINNER FOR SIRE

Laugh Track–St Wager by Valid Wager; LET’S WAGER, g, 4, WRD, Mcl 7500, 4-14, 6f, 1:15 4/5. B-Ismael Contreras (NM.).

Strong Contender–Sue City Slew by Slew City Slew; MIGHTY CONTENDER, g, 4, IND, Msw, 4-14, 5f, 1:00 2/5. B-R Star Stallions, Kerry Hopper & Jesse Hopper (IN.). $0 ’18 INDOCT.