North American Maiden Winners April 15

Jimmy Creed–Heaven’s Touch by Montbrook; KAUFYMAKER, f, 2, KEE, Msw, 4-15, 4 1/2f, :52 3/5. B-Greg Kaufman (KY.).

Midshipman–Sh Sh Shakin’ by Richter Scale; AVERLY JANE, f, 2, KEE, Msw, 4-15, 4 1/2f, :51 4/5. B-University of Kentucky (KY.). $35,000 ’20 FTKOCT.

Awesome Indian–Know When to Run by Silver Train; INDIAN GAMBLER, g, 3, TUP, Mcl 10000, 4-15, 5f, :59 1/5. B-Jay L Taylor & PAULETTE TAYLOR (NM.). $4,000 ’19 RUIAUG.

Blame–Uncle Southern (MSW$405,801), by Uncle Camie; BLAME IT ON MARY, f, 3, AQU, Msw, 4-15, 6f, 1:10 3/5. B-J&M Racing Stable LLC (NY.).

Commissioner–Aunt Esme by Birdstone; KERIK, f, 3, GP, Mcl 12500, 4-15, 1m, 1:39 3/5. B-Maple Lane Farm & H Steve Conboy (KY.). $15,000 ’19 KEESEP; $11,000 2020 OBSSUM.

Constitution–Bella Felicita by El Prado (IRE); GAINER, c, 3, OP, Mcl 10000, 4-15, 1m, 1:40 3/5. B-Fox Straus KY (KY.). $22,000 ’19 FTKOCT; $40,000 2020 OBSSUM.

Dialed In–Street Trick by Street Sense; SHEDIALED BURREAUX, f, 3, OP, Mcl 12500, 4-15, 6f, 1:12 . B-Autry Lowry Big Aut Farms & Lance Spradling Steadfast Farm (KY.).

Fiber Sonde–Gospel by Saint Ballado; IN THE GOSPEL, g, 3, CT, Mcl 12500, 4-15, 4 1/2f, :54 1/5. B-John McKee (WV.).

First Samurai–Flat Out Charming by Flatter; SI COMO NO, c, 3, GP, Msw, 4-15, 5fT, :54 4/5. B-Chuck Allen, Lori Allen & Amy Bayle (KY.). $80,000 ’19 FTKJUL; $47,000 2020 OBSSPR.

First Samurai–Wooden Nickel by Divine Park; ARROWWOOD, f, 3, CT, Msw, 4-14, 7f, 1:28 4/5. B-Coleswood Farm, Inc. (WV.).

Mark Valeski–Let’s Park by Divine Park; SHE’LL PARK, f, 3, TUP, Mcl 10000, 4-15, 5f, :57 3/5. B-Brereton C. Jones (KY.). $2,500 ’19 KEESEP.

Ministers Wild Cat–Valeria by Elusive Quality; PAISANO, g, 3, TUP, Mcl 10000, 4-14, 1m, 1:38 3/5. B-Gino Roncelli (CA.). *1/2 to Streak of Luck(G2P$352,109).

Sahara Sky–Wrenice (MSW$496,721), by Uncle Abbie; SKY JUDGE, g, 3, IND, Msw, 4-14, 5f, :59 4/5. B-Samuel and William Martin Trust . Edmund W Martin Trustee (IN.). ***FIRST WINNER FOR SIRE

Shackleford–Cry Me a River by Gilded Time; SHACKS RIVER, f, 3, DED, Mcl 10000, 4-15, 7 1/2f, 1:36 2/5. B-Brent Harris & Beth Harris (KY.). $5,000 ’19 KEESEP.

Speighter Man–Pistolina by In Summation; RELAX TOWN, c, 3, DED, Msw, 4-15, 1m, 1:43 . B-Ella Mae Chisum (LA.).

War Dancer–Sadie’s Song by Unbridled’s Song; WAR TERMINATOR, c, 3, AQU, Msw, 4-15, 6fT, 1:12 3/5. B-Bruce McConnell & Linda McConnell (NY.).

Flat Out–Carpathian by Grand Slam; CASCADE KING, g, 4, OP, Mcl 20000, 4-15, 6f, 1:11 3/5. B-Bridle Oaks Farm, Inc. (FL.). $5,000 ’18 OBSOCT; $17,000 2019 OBSJUN.

Kitten’s Joy–Reachfortheheavens by Pulpit; COASTANA, f, 4, KEE, Msw, 4-15, 1 1/8mT, 1:51 2/5. B-Kenneth L. Ramsey & Sarah K. Ramsey (KY.). $290,000 2019 OBSJUN. *Full to Real Solution(MG1$1,369,591) *Full to Ava’s Kitten(G3P$279,771).

Mio d’Oro–I’m Becoming by Bertrando; MIO BECOMING, g, 4, CT, Msw, 4-14, 6 1/2f, 1:22 4/5. B-Dennis W. Behrmann (WV.).

Moonshine Mullin–Southern Symphony by Latent Heat; ARLINGTON’S SHINE, g, 4, OP, Mcl 20000, 4-15, 1 1/16m, 1:48 . B-Norman A Ashauer & Dr. Blake Chistey (AR.).

Tonalist–Miss Pauline by Cat Thief; FRENCH TOAST, g, 4, KEE, Mcl 50000, 4-15, 1 1/16m, 1:46 . B-Country Life Farm & Miss Pauline LLC (MD.). $65,000 ’17 FTKNOV; $300,000 2019 FTMMAY.

Midnight Officer–Tapity Cat by Tapit; TAPIT AT MIDNIGHT, g, 5, TUP, Mcl 5000, 4-14, 6 1/2f, 1:17 1/5. B-John Campo III (CA.). ***FIRST WINNER FOR SIRE