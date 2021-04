North American Maiden Winners April 16

Ride On Curlin–Lilikoi by Freud; LAKI LIO, c, 2, GP, Msw, 4-16, 4 1/2f, :52 . B-Bella Inizio Farm (FL.).

Abraaj–Jumanah by Grand Reward; WAHASHA, f, 3, GG, Mcl 8000, 4-16, 5f, 1:00 2/5. B-Seamist Racing (CA.).

American Pharoah–Miner’s Secret by Mineshaft; RAM, r, 3, OP, Mcl 50000, 4-16, 1 1/16m, 1:45 . B-Michael Edward Connelly (KY.). $375,000 ’19 KEESEP. *1/2 to Coal Front (MG2$1,825,280).

Bodemeister–Memento d’Oro by Medaglia d’Oro; SEAHORSE D’ORO, f, 3, AQU, Mcl 40000, 4-16, 1m, 1:38 4/5. B-Old Tavern Farm, LLC (NY.).

Competitive Edge–Tuxedo Lady by Archarcharch; MISS MORGANTOWN, f, 3, CT, Mcl 12500, 4-15, 4 1/2f, :54 2/5. B-Maurice F. Casey III DVM (WV.). $105,000 ’19 KEESEP.

Curlin–Scarlet Tango by French Deputy; SCARLET FUSION, c, 3, KEE, Msw, 4-16, 1 1/16mT, 1:44 3/5. B-Stonestreet Thoroughbred Holdings LLC (KY.). $800,000 ’19 KEESEP. *1/2 to Visionaire (G1$465,882) *1/2 to Scarlet Strike (G3$421,530) *1/2 to Tara’s Tango (G1$806,004) *1/2 to Madison’s Luna (G3).

Due Date–Model Performer by Theatrical (IRE); KEEN ON KEENAN, f, 3, DED, Msw, 4-16, 1m, 1:42 . B-M. Richard Colton (LA.).

Fed Biz–Street Sailing by Street Boss; YEROSILVERBIZ, g, 3, AQU, Mcl 20000, 4-16, 6f, 1:11 1/5. B-Destiny Oaks of Ocala (FL.). $11,000 ’19 OBSOCT; $25,000 2020 FTMTYO; $55,000 2020 OBSMAR.

Flatter–Berncredit by Bernstein; ACCREDIT, c, 3, KEE, Msw, 4-16, 1 1/16mT, 1:44 4/5. B-E. H. Beau Lane III (KY.). *1/2 to Sistas Stroll (G3).

High Cotton–Valuable Miss by Value Plus; HARRYKEEPTHECHANGE, g, 3, TAM, Mcl 25000, 4-16, 5fT, :57 3/5. B-Carol A. Reitman, Susan Gannon & Warren Miller (FL.).

Mineshaft–Lady Micaela by Empire Maker; WAYPOINT, c, 3, DED, Mcl 10000, 4-16, 7 1/2f, 1:36 2/5. B-Mike Anderson Racing (KY.). $70,000 ’19 FTKOCT.

Mineshaft–Dreaming of Janet by Petionville; T MINUS TEN, g, 3, PEN, Mcl 25000, 4-16, 6f, 1:13 4/5. B-Z Racing, LLC (KY.).

Too Much Bling–Stephanies Wildcat by D’wildcat; IMA BLING CAT, g, 3, OP, Mcl 20000, 4-16, 5 1/2f, 1:04 1/5. B-Keene Thoroughbreds, LLC (AR.).

Uncaptured–Joann’s Wildcat by Wildcat Heir; FLIPPING FISH, g, 3, GP, Mcl 20000, 4-16, 6f, 1:11 1/5. B-Frank Bertolino (FL.).

Bahamian Squall–Monstrip by Comic Strip; BAHAMIAN MOON, f, 4, TAM, Mcl 25000, 4-16, 6f, 1:10 4/5. B-Good Beginnings Farm (FL.).

Bayern–Arcing by Arch; HALLAJOORI, f, 4, DED, Msw, 4-16, 7f, 1:27 4/5. B-Lochlow Farm (KY.). $85,000 ’18 FTKJUL. *1/2 to Bemma’s Boy (G2$291,983).

Congrats–Wasted At Midnight by Midnight Lute; CONGRATULATED, f, 4, KEE, Msw, 4-16, 6f, 1:11 . B-Peter O. Johnson (KY.).

Shadow Hawk–Shesaluckyflag by Lucky Lionel; PICKLES N ME, g, 4, FON, Msw, 4-16, 6f, 1:16 3/5. B-David Anderson (NE.).

Street Sense–Missile Bay by Yes It’s True; MUMBAI, f, 4, GP, Msw, 4-16, 5fT, :56 3/5. B-Stonestreet Thoroughbred Holdings LLC (KY.). *1/2 to Terra Promessa (MG3$920,350).