North American Maiden Winners April 17

Anchor Down–Cedar Run’s Emblem by Our Emblem; ANCHOR’S FIRSTLADY, f, 3, CT, Mcl 12500, 4-17, 4 1/2f, :55 . B-Karen Michelle Freer (WV.).

Bahamian Squall–Give Glory to God by Mutakddim; MY MANE MAN, g, 3, GP, Msw, 4-17, 6f, 1:11 3/5. B-Pamela Edel (FL.). *1/2 to Red Crescent(MSW$436,410).

Cinco Charlie–Sequins Starlet by Canadian Frontier; FRONTIER CHARLIE, c, 3, HAW, Mcl 15000, 4-17, 1mT, 1:39 2/5. B-Flying I Ranch LLC & Millard R. Seldin Rev. Trust (KY.).

Commissioner–Lou Doctor Lou by Quiet American; TAITA, c, 3, GP, Msw, 4-17, 1m, 1:38 3/5. B-Rock Talk Farm LLC (KY.). $15,000 ’19 KEEJAN.

Declaration of War–Sallyport by Flower Alley; WAR EMPRESS, f, 3, KEE, Mcl 20000, 4-17, 7f, 1:25 2/5. B-Somewhere Stables KY, LLC (KY.). $9,000 ’18 KEENOV; $25,000 ’19 OBSJAN.

Fed Biz–Moon’s Prospect by Malibu Moon; MOON ASCENDING, g, 3, GG, Mcl 8000, 4-17, 5f, :59 2/5. B-Moon’s Gate Farm, LLC (PA.). $2,000 ’19 FTKOCT.

Into Mischief–Paradise Alley by Flower Alley; INTO PARADISE, g, 3, TAM, Mcl 25000, 4-17, 7f, 1:25 1/5. B-Bridlewood Farm (FL.).

Liaison–Family Business by Saint Ballado; SAINT GOAR, g, 3, MVR, Msw, 4-17, 5f, 1:00 . B-Dream Walkin Farms Inc (KY.).

Liam’s Map–Luxurious by Awesome Again; OPULENT WAYS, f, 3, TAM, Mcl 16000, 4-17, 1mT, 1:38 3/5. B-Jumping Jack Racing LLC & Baccari Racing LLC (KY.). $80,000 ’19 FTKOCT.

Mineshaft–Zapoutofit by Ghostzapper; ZAP MAMA, f, 3, CT, Mcl 5000, 4-16, 1 1/16m, 1:52 . B-Westbury Stables LLC & Alfonso Figliolia (FL.). $15,000 ’19 KEEJAN.

Shackleford–You Laughin by Sharp Humor; SOUTHERN SUMMER, g, 3, TUP, Mcl 25000, 4-16, 1m, 1:38 . B-Brent Harris & Beth Harris (KY.). $6,500 2020 OBSSUM. *1/2 to Zenden(G1$1,131,760).

Shackleford–Rosie’s Ransom by Marquetry; STILLETO BOY, g, 3, OP, Msw, 4-17, 1 1/16m, 1:44 4/5. B-John Kerber & Iveta Kerber (KY.). *1/2 to Rosie My Rosie(MSW$342,483).

Street Strategy–Wicked Dixie by Dixie Union; WICKED STREET, f, 3, OP, Mcl 20000, 4-17, 6f, 1:14 3/5. B-Randy Patterson & Randy Morse (AR.).

Super Saver–I Dazzle (G2P$398,337), by Hold That Tiger; ACHILLEUS, g, 3, SA, Mcl 30000, 4-17, 1m, 1:40 1/5. B-SF Bloodstock LLC (KY.). $70,000 ’19 KEESEP.

Vancouver (AUS)–Quite Honestly by Lion Heart; LEWIS CAL, c, 3, GP, Mcl 25000, 4-17, a7 1/2fT, 1:29 . B-Paget Bloodstock & Galtee Bloodstock Ltd. (KY.). $30,000 ’18 KEENOV; $45,000 ’19 KEESEP.

War Dancer–Sing My Song by Malibu Moon; SASSY MELISSA, f, 3, AQU, Mcl 40000, 4-17, 6fT, 1:12 1/5. B-Joseph G. Bucci (NY.).

Wrote (IRE)–Admiral’s Gal by Admiral’s Cruise; GREEN GAL, f, 3, GP, Mcl 16000, 4-17, 1 1/16mT, 1:43 3/5. B-Santa Cruz Ranch Inc. (FL.).

American Pharoah–Thunders Dove (G2P$287,715), by Thunderello; AMERICAN GODDESS, f, 4, KEE, Msw, 4-17, 5 1/2fT, 1:03 1/5. B-Windmill Manor Farm, Inc. & Petaluma Bloodstock (KY.).

Bodemeister–More Cal Bread by Flying Continental; OCULUS, c, 4, TUP, Moc 30000, 4-16, 1m, 1:37 4/5. B-Dominic DeBellis & Thomas Winnie Liu (KY.). $25,000 ’18 KEESEP. *1/2 to Warren’s Veneda(G1$932,112).

Bourbon Courage–Dream With Us by Bernstein; BOURBON AGOGO, g, 4, PEN, Mcl 7500, 4-16, 1m 70y, 1:46 2/5. B-Dr. & Mrs. Thomas Bowman & Dr. Brooke Bowman (MD.). $1,000 ’17 FTMDEC.

Daaher–Pepita by Vicar; EASY DAY, c, 4, TAM, Msw, 4-17, 6f, 1:10 1/5. B-Martha Pettigrew (KY.). $9,000 ’18 KEESEP; $30,000 2019 OBSJUN.

Flatter–Rockport Honey by Rockport Harbor; LASTING INFLUENCE, f, 4, FON, Msw, 4-17, 6f, 1:17 . B-Gary & Mary West Stables, Inc. (KY.). $1,500 2020 KEENOV.

Jimmy Creed–Extra Dividend by Flatter; JIMMYSEXTRAGIRL, f, 4, CT, Mcl 12500, 4-17, 4 1/2f, :54 . B-Keith Lancaster (KY.). $7,000 ’18 FTKFEB.

Karakontie (JPN)–Pretty City by Carson City; KARAKONTIE FLYER, f, 4, MVR, Msw, 4-17, 6f, 1:15 3/5. B-Gainesway Thoroughbreds Ltd. (KY.). $120,000 ’18 KEESEP; $20,000 2021 KEEJAN. *1/2 to Lear’s Princess(G1$491,870) *1/2 to Pretty City Dancer(G1$286,344).

Laurie’s Rocket–Kwaito by Clever Trick; JANET’S ROCKET, f, 4, OP, Mcl 20000, 4-17, 6f, 1:12 4/5. B-Eugenia Thompson (AR.).

Midnight Lute–Choir by Pulpit; LA V., f, 4, SA, Mcl 25000, 4-17, 5 1/2f, 1:05 . B-Jack Swain III (KY.).

Paddy O’Prado–Lisini by Grand Slam; BRICCO, g, 4, AQU, Mcl 40000, 4-17, 1mT, 1:38 1/5. B-Song Hill Thoroughbreds LLC (NY.).

That’s Rich–Missed Fly Ball by Rugby; MARLEESBEEBEE, f, 4, CT, Mcl 12500, 4-17, 4 1/2f, :55 . B-Elex Dale Bowman & Christine Gail Bowman (WV.).

Weave It to Me–Jenny Redi Made by Hero’s Tribute; WEAVING YOU BEHIND, g, 4, CT, Mcl 5000, 4-16, 6 1/2f, 1:23 4/5. B-Leslie Condon (WV.).

Bodemeister–Past Twilight by Pulpit; GET UP WENDY, m, 5, FON, Mcl 10000, 4-17, 1m 70y, 1:52 2/5. B-Joe Mulholland Sr Estate., Joe Mulholland Jr. & John P. Mulholland (KY.). $50,000 ’17 KEESEP.