North American Maiden Winners April 21

Affirmatif–Valentine’s Humor by Distorted Humor; YOU’REOBADBOY, g, 3, WRD, Msw, 4-21, 1m, 1:40 2/5. B-Hobby Horse Farm, Inc. (OK.).

Candy Ride (ARG)–Steady Course by Old Trieste; CONTINUALLY, f, 3, TAM, Msw, 4-21, 1m 40y, 1:43 . B-Stone Farm (KY.). *Full to Mastery (G1$511,200).

Den’s Legacy–Concert Pianist by Any Given Saturday; SATURDAY SERVICE, f, 3, WRD, Mcl 7500, 4-21, 1m, 1:41 3/5. B-Center Hills Farm & Rendell Saddler (OK.). $2,000 ’19 HERNOV.

More Than Ready–Single Solution (G3), by Flatter; READY TO POUNCE, c, 3, KEE, Msw, 4-21, 1m, 1:36 1/5. B-Lothenbach Stables Inc. (KY.). *1/2 to No Fault of Mine (G1P$267,814).

Tapiture–Fine Prospect by Meadowlake; FINE PROSPECTURE, f, 3, KEE, Mcl 30000, 4-21, 5 1/2f, 1:05 1/5. B-The French Connection LLC (KY.).

The Factor–Veloce Canzone by Songandaprayer; SWIFT FACTOR, f, 3, PRX, Msw, 4-21, 5 1/2f, 1:07 2/5. B-John A Witte (NY.).

Twirling Candy–Structure by Bernardini; SNOW HOUSE, c, 3, KEE, Msw, 4-21, 1m, 1:36 4/5. B-Juddmonte Farms Inc. (KY.).

Ghostzapper–High Heels (G2$484,636), by E Dubai; GOOD JUJU, g, 4, KEE, Mcl 30000, 4-21, 1 1/16m, 1:44 2/5. B-Anita Cauley Breeding LLC (KY.).

Japan–Fox Chapel by El Corredor; MONAD, f, 4, TAM, Mcl 10000, 4-21, 1 1/16m, 1:48 3/5. B-Bullett Stables (NY.). $10,000 ’18 KEEJAN.

Razor–Miss Chaucer by Lure; HAZEL RAH, g, 4, IND, Msw, 4-20, 5f, 1:01 2/5. B-Jody Guida (IN.).

Treasure Beach (GB)–Gold for My Gal (MG2P$332,989), by Gold Alert; IVORYSGOLDTREASURE, f, 4, IND, Mcl 10000, 4-21, 1m, 1:40 4/5. B-Robyn Thompson (FL.). *1/2 to Finallymadeit (MG3$1,026,640).